Eliza Samara – Sun Yingsha LIVE VIDEO (14:40). Exclusiv în AntenaPLAY duel infernal împotriva celei mai bune jucătoare din lume

Partida va începe la ora 14:40 și va fi LIVE în AntenaPLAY. Eliza Samara va avea în față cea mai bună jucătoare a lumii, un test infernal în fața sportivei de 22 de ani din China. Aceasta este prima întâlnire directă dintre cele două jucătoare.

Duel infernal împotriva celei mai bune jucătoare din lume, exclusiv în AntenaPLAY

Și bookmakerii sunt convinși de victoria lui Sun Yingsha, care are o cotă de 1.03 la adjudecarea meciului.

De cealaltă parte, Samara are o cotă uriașă de 9.25. Samara este una dintre cele patru românce calificate în turul 3 al Campionatului Mondial, transmis în exclusivitate de AntenaPLAY.

Alături de ea, se mai află în concurs Bernadette Szocs, Adina Diaconu și Andreea Dragoman.

Eliza Samara, declarații după victoria cu Prithika Pavade: „Cred că adversara mea a fost atât de bună, şi-a îmbunătăţit jocul"

„Cred că adversara mea a fost atât de bună, şi-a îmbunătăţit jocul. În această noapte am fost bună din punct de vedere mental. Corpul meu nu s-a simţit chiar bine în joc, dar cumva am reuşit să revin.

Setul 5 a fost cel mai important. Am văzut hotelul, locul de desfăşurare (n.r: al Campionatului Mondial) şi plaja, asta e tot”, a declarat Elizabeta Samara, la sfârşitul victoriei cu Prithika Pavade.

Elizabeta Samara a învins-o cu 4-2 la seturi pe jucătoarea din Franţa Prithika Pavade. Samara a fost condusă cu 2-1 la seturi, dar a reuşit să îşi adjudece victoria, cu 4-2. În vârstă de 34 de ani, Elizabeta Samara este una dintre cele mai importante jucătoare de tenis de masă din istoria României. Samara e de 4 ori campioană europeană la simplu la tenis de masă, cucerind medalia de aur în 2005, 2009, 2011 și 2015.

„E un campionat mondial foarte greu. Aș vrea să îmi apăr cu Andreea locul cinci la dublu, iar la simplu, acum un an, am pierdut în turul 2, deci mă aștept măcar să trec două-trei tururi.

Începând din luna februarie, am fost acasă opt zile adunate. Sunt obosită, dar la lot am de toate, recuperare bună. Sunt refăcută. Este altceva la Mondial, când vezi că sunt cei mai buni. Am un avantaj că turul 1, dacă ești mai bine clasat, nu poți juca contra celor mai buni.

Dacă nu mă lasă psihicul, pot să mai joc. Psihicul este cel mai important. Sunt și asiaticele oameni, faptul că cu pandemia, ele nu au mai jucat foarte mult, așa câ, atunci când vin la turneele foarte mari, joacă cu o oarecare presiune, noi nu jucăm cu presiune. Eu cred că la Mondiale vor juca mult mai bine”, declara Eliza Samara înainte de competiţie, pentru frtmromania.ro.

Campionatul Mondial de tenis de masă 2023 ▶ Competiția e LIVE, în AntenaPLAY, în perioada 20 – 28 mai