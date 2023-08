În Serie B, România mai are un reprezentant! Andrei Mărginean a semnat cu Ternana. Serie B e exclusiv în AntenaPLAY

România mai are un reprezentant în Serie B! Andrei Mărginean a semnat cu Ternana, formaţie din al doilea eşalon al fotbalului italian. Noul sezon din Serie B poate fi urmărit exclusiv în AntenaPLAY.

În Serie B, România mai are un reprezentant! Andrei Mărginean a semnat cu Ternana. | Profimediaimages.ro

În vârstă de 22 de ani, mijlocaşul central care aparţine de Sassuolo va evolua sub formă de împrumut la Ternana în acest sezon.

România mai are un reprezentant în Serie B! Andrei Mărginean a semnat cu Ternana

Fostul internaţional român de tineret aparţine de Sassuolo încă din 2018, atunci când a plecat din România de la CS Zlatna.

Mărginean mai are contract cu formaţia din Serie A până în iunie 2024, iar viitorul său poate depinde foarte mult de evoluţiile pe care le va avea în acest sezon la Ternana.

Anunţul a fost făcut de Cătălin Sărmăşan, agentul lui Andrei Mărginean: „Fotbalul romanesc are incepand de azi inca un reprezentant in Serie B Italia. Andrei Marginean a semnat un contract cu Ternana Calcio si vine sub forma de imprumut de la Sassuolo pentru actuala stagiune. Felicitari Andrei, meriti din plin acest pas important!”, a scris Cătălin Sărmăşan, pe contul său de Facebook.

În ultimii ani, Mărginean a fost împrumutat de Sassuolo la echipe precum Messina şi Novara. Sezonul trecut, la Novara, el a evoluat în 30 de meciuri în Serie C şi a marct 4 goluri.

Cotat la 225.000 de euro, Mărginean are 4 meciuri disputate la naţionala U20 a României şi alte 2 meciuri la România U21.

Dennis Man și Valentin Mihăilă vor rămâne la Parma

Giovanni Becali a pus capăt zvonurilor legate de o posibilă plecare a celor doi români de la Parma. În privința lui Dennis Man, impresarul a declarat că mai are doi ani de contract cu gruparea din Serie B.

De cealaltă parte, despre Valentin Mihăilă, Giovanni Becali a mărturisit că acesta trebuie să se recupereze după perioada de inactivitate. Impresarul speră ca cei doi internaționali români să facă un sezon bun la Parma.

