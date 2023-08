În AntenaPLAY, Super – gala Glory 87 LIVE VIDEO, sâmbătă, 19 august, de la 21:00. Debut pentru Cristian Ristea

Super – gala Glory 87 va fi LIVE VIDEO, sâmbătă, 19 august, de la ora 21:00, în AntenaPLAY. În această gală îşi va face debutul în cea mai tare promoţie de kickboxing românul Cristian Ristea.

Se anunţă spectacol toral în gala Glory 87, care va fi exclusiv în AntenaPLAY. Marocanul Tyjani Beztati va lupta pentru centură, în cel mai tare duel al galei, cu japonezul Kaito Ono.

De asemenea, românul Cristian Ristea îşi va face debutul în Glory împotriva sârbului Nikola Filipovic. Acesta are o singură luptă în Glory, pe care a câştigat-o. Filipovic este un colos de 1,92 centimetri şi cântăreşte 112 kg.

Deşi va debuta în Glory, Ristea are experiență foarte mare în kickboxing. Sportivul din București are 44 de victorii, din care 10 prin KO, și 21 de înfrângeri. Ristea are o serie de 3 victorii în ultimele 3 meciuri.

Fight Card-ul galei Glory 87

Învingătorul semifinalei 1 vs. Învingătorul semifinalei 2

Semifinală 1: Uku Jürjendal (Estonia) vs. Martin Terpstra (Olanda)

Semifinală 2: Bahram Rajabzadeh (Azerbaidjan) vs. Mohamed Amine (Maroc)

Tyjani Beztati (Maroc) vs. Kaito Ono (Japonia)

Murthel Groenhart (Suriname) vs. Cihad Akipa (Germania)

Michael Boapeah (Ghana) vs. Sergej Braun (Germania)

Jan Kaffa (Olanda) vs. Mohamed El Hammouti (Maroc)

Imad Hadar (Maroc) vs. Maksymilian Bratkowicz (Polonia)

Nikola Filipovic (Serbia) vs. Cristian Ristea (România)

Numărul sportivilor români din circuitul Glory este în continuă creștere. Anul acesta au debutat Sorin Caliniuc, Ștefan Orza și Eduard Gafencu. Din păcate, toți trei au fost învinși, ultimii doi chiar prin KO.

Nici veteranul circuitului, Benny Adegbuyi, nu are o serie foarte bună în ultima perioadă. Ultima victorie a acestuia este în urmă cu aproape 3 ani, când l-a făcut KO pe Badr Hari.

