„Mi s-a propus să joc în filme XXX imediat după ce am recunoscut că am făcut sex!”. O sportivă dezvăluie calvarul prin care a trecut!

Un episod, care nu are nicio legătură cu activitatea profesională a unui om, îi poate afecta cariera și viața în general, persoanei respective. O devedește experiența trăită de brazilianca Ingrid de Oliveira.

"Am fost hârțuita de întreagă lume. M-au asediat. Am primit oferte să joc în filme porno, să apăr în reality show-uri cu tentă sexuală. Și mi-am pierdut slujba. Am fost atacată de media din toată lumea. Pe Wikipedia am fost descrisă că <<fata care a făcut sex>>. Există povești pe care nu le-am trăit.

Și totul pentru că sunt o femeie care a făcut sex. Este momentul să spun cine sunt și ce am trăit. Uneori sunt oprită pe stradă și oamenii mă întreabă: <<Tu ești Ingrid? De la Jocurile Olimpice>> și deja îmi imaginez ce știri au citit: maraton de sex sălbatic, orgie, controverse. Oamenilor le place acest cuvânt: controversă”.

Totul a luat-o razna după ce Ingrid, componentă a echipei Braziliei de sărituri în apă, a recunoscut că a făcut sex în satul olimpic, la Olimpiada de la Rio de Janeiro.