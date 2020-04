Coronavirus în Liga I. Tot personalul de la Gaz Metan Mediaș intră în șomaj tehnic

Este vorba de 27 de jucători şi de încă 38 de persoane, a precizat Mărginean.

“După o analiză profundă, administratorul judiciar a depus planul de ieşire din reorganizare, judecătoria Sibiu aflându-se în pronunţare. Trebuia chiar în ziua de 25 martie să se pronunţe tribunalul. Din păcate a venit această stare de urgenţă. Financiar au intervenit multe probleme pe care nu le putem controla.

Nu ştim dacă reluăm campionatul ca să jucăm toate meciurile din play-off. Asta ar însemna o pierdere în jur de 270.000 de euro. Nu am reuşit la acest moment să ne creionăm un buget pentru sezonul viitor din sponsorizare, contract de publicitate, toate erau în derulare cu propunere, unele expirau în 30.06 şi trebuia din nous ă negociem. Din aceste motive, după o analiză, eu ca administrator special, având în vedere că şi sportivii şi oamenii de la administrativ, şi oamenii de la economic, tot ce înseamnă Clubul Sportiv Gaz Metan Mediaş au familii, au oameni de întreţinut, nu aş vrea să fac vreo gafă ca să nu poată să-şi facă planuri financiare pentru perioada următoare.

Este o perioadă grea, trebuie să fim solidari. Noi, ca club, am plătit salariile pe ianuarie şi februarie integral. Am plătit toate contribuţiile la stat, deci noi practic nu avem nicio problemă. Ne-am luat o măsură de precauţie, am cerut administratorului judiciar să avizeze planul de intrare în şomaj tehnic începând cu Mărginean Ioan şi tot personalul pe care-l am la dispoziţie. Sunt 27 de jucători, lotul echipei mari, şi văd că avem 38 de persoane, tot ce înseamnă administrativ, centrul de copii şi juniori”, a afirmat Mărginean.