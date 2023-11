La 73 de ani, Vasile Șerban a urcat pe podium la Campionatul Mondial de Culturism. Ce mesaj a transmis pensionarul culturist

Vasile Șerban a obținut medalia de broz la Campionatul Mondial de Culturism. Ulterior, sportivul român în vârstă de 73 de ani a oferit un interviu emoționant.

Vasile Șerban este deja o legendă a sportului românesc. După ce s-a pensionat, fostul profesor de limba română a ales o nouă cale care i-a adus și o mulțime de reușite. Recent, acesta a participat la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness unde a prins podiumul. Cuturistul nu s-a întors din Spania cu mâna goala, ci din contră, cu o medalie de bronz care stă mărturie a muncii sale.

Pe lângă numeroase titluri de campion național bărbatul născut în județul Constanța, a mai cucerit o medalie de aur și una de bronz la Campionatul Balcanic, medalia de bronz la Campionatul European, iar anul trecut, s-a clasat pe locul patru Campionatul Mondial.

Ce a transmis Vasile Șerban după ce a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness

Vasile Șerban a demonstrat, din nou, că vârstâ este doar un număr. La 73 de ani, el a urcat pe podiumul Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, unde a obținut medalia de bronz. Ulterior, acesta a oferit o serie de declarații în care apare extrem de emoționat.

Iată ce a transmis într-un videoclip postat pe pagina lui oficială de Facebook, imediat după ce a coborât de pe podium.

„O nouă și cea mai importantă medalie. Nu pot să vorbesc, am emoții... pentru că e la un Campionat Mondial. Am mai luat locul 4, dar acum am intrat și pe podium. Nu pot să descriu în cuvinte cum mă simt”, a spus pensionarul culturist care a obținut medalia de bronz.

Întrebat și cum i-ar încuraja pe tinerii care își doresc să se apuce de orice timp de sport, Vasile Șerban a transmis un mesaj inedit.

„De regulă, toți tinerii se apucă „de luni”, dar nu știm dacă de luni sau lunile. Îți trebuie voință multă, să îți placă sportul și să crezi în el. Nu numai pentru poză sau pentru un tricou mai mulat”, a mai

Mai mult decât atât, deși a ajuns la o vârstă onorabilă, culturistul Vasile Șerban are planuri mari și de viitor. Bărbatul cu un fizic de invidiat a dezvăluit că nu vrea să se oprească aici și atât timp cât corpul „îi dă voie”, nu se va opri din a face sport.

Vasile Șerban a participat și la iUmor în urmă cu trei ani. Sportivul a făcut furori cu momentul său în care a renunțat la haine și i-a luat prin surprindere pe toți când și-a dezvăluit vârsta.

„Delia, acest număr este pentru tine. Domnul este cel mai în vârstă practicant (...) Este campionul nostru național de bodybuilding senori, nu?”, a spus Cheloo imediat ce l-a recunoscut.

”Wow! Se poate mă, ne dă speranță”, a adăugat și Delia, uimită de forma lui fizică de invidiat.