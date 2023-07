La ce facultate va studia David Popovici. Domeniul ales nu ales are nicio legătură cu sportul

Deși a primit o mulțime de oferte din partea unor universități de prestigiu din afara țării, David Popovici a ales să își petreacă anii de studenție în România. Campionul mondial a anunțat unde va studia, începând din această toamnă.

David Popovici multiplul campion la nataţie, a anunţat, ce facultate a ales pentru a-și continua studiile. Deși se poate lăuda cu performanțe inegalabile la înot, sportivul român a optat pentru o facultate dintr-un cu totul alt domeniu. În anunțul făcut pe rețelele sociale, tânărul în vârstă de 18 ani a dezvăluit și motivul pentru care a ales această specializare și ce așteptări are de la următorii ani pe care îi va petrecere la Universitatea din București.

David Popovici a făcut anunțul! La ce facultate a fost admis băiatul de aur al natației

După ce a fost „curtat” de multe universități de prestigiu din afara țării, David Popovici a anunțat că își va petrece anii de studenție în România. Campionul mondial a ales Facultatea de Psihologie pentru că, spune el, are o înclinație spre acest domeniu.

„Oficial, din toamnă voi fi student la Universitatea din București. Am ales Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE) a Universității din București pentru că simt că am o înclinație spre acest domeniu și pentru că știu că cel mai bun mediu de formare este cel în care ai familia și prietenii aproape.

Ne vedem, din toamnă, în campusul Universității din București din Panduri.

Sunt sigur că am făcut alegerea potrivită și sunt bucuros că, în paralel cu activitatea academică, voi beneficia și de sprijin în atingerea de noi performanțe în domeniul care mi-a adus cele mai frumoase realizări, #înotul.

Îmi doresc ca cei trei ani de facultate la FPSE să mă surprindă prin diversitatea cunoștințelor dobândite la UB, prin modul în care profesorii vor aborda domeniul de care sunt pasionat și, poate cel mai important lucru, îmi doresc să cunosc oameni cu care să creez legături cât mai puternice, de calitate.

#UB #performanță #UniBuc #FPSE”, a scris campionul mondial pe paginas sa de Facebook.

Motivul pentru care David Popovici și-a dorit să urmeze cursurile Facultății de Psihologie, din cadrul Universității București

Pe lângă rezultatele deosebite pe care le-a avut în competițiile de înot în 2022 și 2023, David Popovici a reușit să împace foarte bine sportul cu școala. Anul acesta, el a susținut examenul de Bacalaureat, unde a obținut o medie ce i-a permis să studieze la facultate pe care și-o dorea.

“Sunt foarte mulţumit de rezultat şi mai ales uşurat. Pentru că pe măsură ce se apropia Bacalaureatul, am început să învăţ din ce în ce mai mult, să mă şi stresez din ce în ce mai mult, cum sunt sigur că au făcut toţi care au dat examenul acesta”, a declarat David Popovici pentru publicația gsp.ro.

“M-am străduit să le pun în balanţă şi am reuşit să încerc să nu las deoparte învăţatul pentru a mă concentra pe înot şi nici viceversa pentru că şi în viaţă în general nu e bine să te concentrezi doar pe un anumit lucru prea tare. E bine să ai mai multă varietate în viaţa ta. Mi-a făcut plăcere să învăţ. Având atât de multe antrenamente, nu sunt cel mai obişnuit cu cititul, cu învăţatul şi reţinutul şi mi-a plăcut. (...) Speram să iau peste opt şi am reuşit. Realitatea mi-a dovedit să fiu mai optimist şi să am mai multă încredere în forţele mele chiar şi pe acest plan. Consider că rezultatul pe care l-am avut reflectă perfect timpul acordat învăţatului. E o medie muncită!”, a mai afirmat el.

În plus, de pare că pe întotătorul român îl leagă mai multe de Facultatea de Psihologie, decât o simplă pasiune.

“Şi mama a terminat psihologia şi cred că de la ea am această înclinaţie. Vreau să aflu cât mai mult despre ce e în capul meu, ce proces se întâmplă în creierul fiecărei persoane. Vreau să învăţ cât mai mult despre asta, despre comportamentul uman. Mi-am ales a treia materie la BAC sociologia pentru că m-au atras pur şi simplu subiectele, m-au atras temele care se puneau în, discuţie, exerciţiile şi mi-am dat seama că asta mă pasionează şi asta aş vrea să fac şi pe viitor. Pe lângă înot şi în viitor, ceva care să aibă legătură cu psihologia, sociologia, pedagogia, aceste domenii mai mult umane, pentru că nu am fost niciodată destinat profilului real şi materiilor exacte. Şi mi-ar plăcea să învăţ cât mai mult despre oameni, pentru că oamenii sunt frumoşi”, a mai dezvăluit sportivul.