Măsură istorică în fotbalul românesc: PCH a intrat în Consiliul de administrație al lui Dinamo!

Până să apară misteriosul patron nou al lui Dinamo, ”câinii” au luat o măsură istorică pentru viitorul echipei din ”Ștefan cel Mare”. Conform unui comunicat postat chiar pe site-ul clubului, "Asociaţia Peluza Cătălin Hîldan" a fost cooptată în Consiliul de administrație al echipei din ”Groapă”.

”FC Dinamo București anunță că a cooptat în rândul acționarilor "Asociația Peluza Cătălin Hîldan", oferind noului acționar și unul dintre cele cinci locuri în Consiliul de Administrație al clubului. Astfel, implicarea suporterilor va fi, din acest moment, una directă în viața administrativă și decizională a societății. Am apreciat foarte mult că, spre deosebire de alte situații, cei de la "Asociația Peluza Cătălin Hîldan" au fost adepții principiului fapte și nu vorbe. Ei sunt cei care au ținut viu spiritul lui Dinamo, prin coregrafii, prin atașamentul necondiționat pentru club în ultima vreme, indiferent de rezultate. Dinamo datorează acestor suporteri identitatea și existența sa. Acesta este doar primul pas dintr-un proiect extrem de serios, filtrat până la ultimele detalii, cu o foaie de parcurs care va face ca, în câtiva ani, Dinamo să fie un club modern, organizat după modelul socios, asemenea marilor cluburi ale Europei. Mai multe detalii despre seriozitatea acestui proiect veți primi, în viitorul apropiat, chiar de la "Asociația Peluza Cătălin Hîldan".

Îi invităm pe toți dinamoviștii să strângă rândurile, ușa lui Dinamo fiind deschisă pentru toți! Doar uniți putem scrie istorie!” se anunță în comunicatul fcdinamo.ro

”Asociaţia Peluza Cătălin Hîldan” s-a înfiinţat în anul 2011 și a fost fondată de fanii din peluza care poartă numele fostului căpitan al "câinilor".

În ultima perioadă, în sânul fanilor lui Dinamo se duce o bătălie internă extrem de dură. În timp ce unii lideri din Nuova Guardia şi Cornel Dinu susţin un ONG prin care vor să conducă Dinamo în viitorul apropiat, ultraşii din PCH s-au repliat rapid şi au anunţat demararea acestui proiect socios personal. PCH nu are pretenţia de a conduce clubul, ci devine acţionar în Ştefan cel Mare, primind 0,69% dintre acţiuni. Într-un comunicat postat pe pagina de facebook, ultraşii anunţă că proiectul nu va fi condus de oamenii din galerie, ci de "dinamovişti" de carieră.

Iată comunicatul PCH, postat pe pagina de facebook a peluzei:

"Asociația „Peluza Cătălin Hîldan Dinamo” anunță lansarea Proiectului DDB (proiect de Socios).

În ultimii doi ani de zile am lucrat îndeaproape cu SD Europe (http://www.sdeurope.eu) –organizație afiliată UEFA - pentru a pune la punct acest proiect ambițios. Astfel, asociația noastră va beneficia în continuare de expertiza europeană dobândită de Supporters Direct în proiecte similare.

Pentru că suntem cei care am făcut tot posibilul ca Dinamo să reziste; pentru că mereu am preferat faptele concrete, anunțăm acum, când suntem cu totul pregătiți, demararea Proiectului DDB.

Așadar, pe lângă suportul moral, de acum orice suporter va avea posibilitatea să ajute și financiar echipa Dinamo.

Astfel, au fost depuse documentele necesare pentru a formaliza negocierile purtate cu clubul în ultimii ani:

- Asociația „Peluza Cătălin Hîldan Dinamo” va deveni acționar al clubului Dinamo;

- Asociația „Peluza Cătălin Hîldan Dinamo” va deține un loc în Consiliul de Administrație al clubului;

- Acest proiect va fi condus de un Board format din dinamoviști foarte cunoscuți, care au dobândit experiență și cunoștințe apreciate în domeniilor lor de activitate, oameni cu integritate morală, profesioniști desăvârșiți;

- Nici un membru de galerie nu va face parte din Board sau din Consiliul de Administrație al FCD;

- PCH doar inițiază și susține acest proiect, nu îl va și conduce.

Numele persoanelor desemnate în Board precum și mai multe informații vor fi prezentate la conferința de presă ce va urma, la sediul Asociației „Peluza Cătălin Hîldan Dinamo”.

Doar Dinamo București!"