Novak Djokovic nu va juca la turneele ATP de la Indian Wells și Miami, după scandalul de la Australian Open 2022

Pentru că nu este vaccinat, jucătorul de tenis din Serbia nu va putea participa la turneele din SUA, așa că va rata turneele ATP de la Indian Wells și Miami. Următoarele turnee la care sârbul va participa sunt cele din Monaco și Franța.

„Novak va începe sezonul 2022 pe zgură la Monte Carlo, unde a câştigat de două ori titlul Masters 1.000, în 2013 şi 2015", se arată pe site-ul oficial al lui Djokovic. Totodată, numărul 2 mondial își va începe pregătirile pentru turneul de la Roland Garros, după ce Franța a renunțat că renunță la certificatul Covid.

În Monte Carlo Novak Djokovic va putea intra făcând dovada faptului că a trecut prin boală în ultimele 6 luni.

Jucătorul de tenis sârb a fost protagonistul unui real scandal după ce a ajuns în Australia pentru a participa la Australian Open 2022 și s-a constatat că nu poate participa pentru că nu era vaccinat împotriva Covid-19.

Novak Djokovic nu a participat la Australian Open 2022

Sârbul a rămas ferm asupra deciziei de a nu se vaccina, punând sub semnul întrebării posibilitatea de a participa la turnee importante din lume.

Jucătorul de tenis sârb a spus că nu a ținut cu niciunul dintre finaliștii Australian Open 2022, însă fiul său în vârstă de 7 ani a fost un susținător înfocat al lui Rafael Nadal. După Australian Open 2022, Rafael Nadal a devenit cel mai titrat jucător de tenis al tuturor timpurilor, cu 21 de victorii la turnee de Grand Slam.

„Mi-a fost greu să privesc acest meci. Nu am ținut cu niciunul dintre finaliști, nu am avut cum să fiu de partea cuiva pentru că eu însumi îmi doream să fiu în locul lor. Cu toate acestea, meciul lor incitant mi-a atras atenția.

De asemena, sârbul a mărturisit că nu e vaccinat împotriva Covid și nici nu se va vaccina.

„Nu, nu sunt vaccinat împotriva COVID. Sprijin dreptul de a alege dacă te vaccinezi sau nu. Nu am spus dacă m-am vaccinat sau nu pentru că aveam dreptul de a ține asta pentru mine. Nu am fost niciodată împotriva vaccinării.

Înțeleg că toată lumea face eforturi pentru a opri virusul și, probabil, vaccinarea este cel mai eficient efort. Respect asta, dar mereu am susținut libertatea de a alege ce faci cu corpul tău. Este vorba de a înțelege ce e bine sau e rău pentru tine. Ca un sportiv de performanță, mereu am fost atent la tot ce intră organismul meu, de la mâncare, la apă, la suplimente. Pe baza informațiilor primite, am decis să nu mă vaccinez”, a spus jucătorul de tenis pentru BBC.

