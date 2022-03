Simona Halep și Sorana Cîrstea au ajuns vecine în clasamentul WTA. Ce locuri ocupă româncele în ierahie, după noile modificări

Clasamentul WTA a avut parte de modificări, iar Simona Halep este în prezent pe poziția 26, urmată de Sorana Cîrstea, care ocupă locul 27. De asemenea, Elena-Gabriela Ruse a urcat o poziție până pe locul 57. Ana Bogdan a urcat 4 poziții în ierarhie, situându-se pe locul 93, potrivit tenis.eu.

Ce poziții ocupă jucătoarele de tenis românce în clasamentul WTA

Mihaela Buzărnescu a urcat și ea 5 poziții, fiind pe locul 117, iar Alexandra Cadanţu-Ignatik a urcat 2 poziții.

26. Simona Halep - 1.832 puncte (+1);

27. Sorana Cîrstea - 1.775 (+3);

57. Elena-Gabriela Ruse - 1.052 (+1);

65. Jaqueline Cristian - 943;

72. Irina-Camelia Begu - 900 (-16);

93. Ana Bogdan - 710 (+4);

116. Irina Bara - 555 (-2);

117. Mihaela Buzărnescu - 550 (+5);

159. Alexandra Cadanţu-Ignatik - 404 (+2).

În ceea ce privește top 10 WTA australianca Ashleigh Barty rămâne pe prima poziție:

1. Ashleigh Barty (Australia) - 7.980 de puncte;

2. Barbora Krejcikova (Cehia) – 5.073;

3. Arina Sabalenka (Belarus) – 4.853;

4. Iga Swiatek (Polonia) - 4.776;

5. Anett Kontaveit (Estonia) - 4.721;

6. Maria Sakkari (Grecia) - 4.436 (+1);

7. Paula Badosa (Spania) - 4.424 (-1);

8. Karolina Pliskova (Cehia) – 4.242;

9. Garbine Muguruza (Spania) – 3.235;

10. Ons Jabeur (Tunisia) - 3.065.

Simona Halep a ratat Finala turneului WTA Dubai 2022, după ce a pierdut meciul cu Jelena Ostapenko. Odată cu accederea în semifinalele turneului WTA de la Dubai, Simona Halep și-a asigurat un cec în valoare de 37.500 de dolari. La Australian Open Simona Halep a ajuns până în optimile de finală. „Australia, ai fost minunată. Rămân doar lucrurile pozitive din timpul petrecut aici. Abia aştept să mă întorc anul viitor", a scris Simona Halep pe rețelele sociale, la scurt timp după eliminarea din optimile de la Australian Open 2022.

Ilie Năstase: „Îmi doresc ca Simona să joace mai puține turnee mici”

„Eu îmi doresc ca Simona să joace mai puține turnee mici, e mult mai importantă să fie odihnită și 100% la turneele mari. Eu n-aș juca turnee mici înaintea unui turneu de Grand Slam. Fiecare sportiv știe cum e mai bine", a afirmat Ilie Năstase, potrivit fanatik.

Citește și: Cum a fost fotografiată Simona Halep pe plajă, la scurt timp după nunta fastuoasă cu Toni Iuruc

Fostul jucător de tenis român susține că Simona Halep ar fi trebuit să stea mai mult să se refaă după accidentările de care a avut parte.

Citește și: Ce a publicat Simona Halep după ce a pierdut în primul tur în turneul de la Doha 2022. Mesajul motivațional al jucătoarei românce

„Ea trebuie să se odihnească puțin și să își ia mai mult timp după accidentări și să nu revină imediat dacă nu e complet refăcută. Asta e problema. Stai mai mult timp să îți revii, dar știi că nu te mai accidentezi", a mai pus Ilie Năstase.

Totuși, Simona Halep a răspuns că va urma programul pe care l-a hotărât deja. Jucătoarea de tenis a afirmat că înă ar eun clasament bun și nu vrea să se abată de la program.

Citește și: Nick Casciaro, întâlnire neașteptată cu Simona Halep. Cum s-au fotografiat tenismena și câștigătorul X Factor

„O să-mi fac programul așa cum am hotărât, o să joc turneele pe care le joc mereu, încă am clasament destul de bun, să vedem cum o să fiu la sfârșit de an, dar momentan intru la turneele pe care vreau să le joc, acolo unde mă simt bine", a afirmat Simona Halep, potrivit Eurosport.

Marea premieră Dancing on ice - Vis în doi se vede în AntenaPLAY ▶ Aventura pe gheață începe sâmbătă