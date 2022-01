Australian Open 2022. Rafael Nadal a câștigat turneul, devenind cel mai titrat tenismen al tuturor timpurilor

După un meci de 5 seturi Rafael Nadal, în vârstă de 35 de ani, l-a învins pe usul cu 10 ani mai tânăr , Daniil Medvedev, cu scorul: 2-6, 6-7 (2), 6-4, 6-4, 7-5.

Rafael nadal, câștigă astfel trofeul cu numărul 21 din carieră, în cadrul unui turneu de Grand-Slam, reușind să fie acum cel mai titrat tenismen al tututor timpurilor. Până la victoria lui Rafael Nadal d ela Australian Open, jucătorul spaniol era la egalitate cu Roger Federer și Novak Djokovic, cu 20 de trofee.

🇪🇸 V-A-M-O-S 🔥@RafaelNadal breaks Medvedev to take a 2-1 lead in the fourth.#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/FStnQVYbWM