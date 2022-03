Franța renunță la măști și la certificatele Covid. De ce îl avantajează acest lucru pe jucătorul de tenis Novak Djokovic

Premierul Jean Castex a anunțat că măștile nu vor mai fi obligatorii, exceptând mijloacele de transmport în omun, iar obligativitatea certificatului verde rămâne doar pentru unităţile medicale, aziluri pentru vârstnici și stabilimente care găzduiesc persoane cu handicap.

La ce restricții a renunțat Franța. Ce a anunțat Jean Castex

„Situaţia se îmbunătăţeşte datorită eforturilor noastre colective. Sunt întrunite condiţiile pentru o nouă fază de relaxare a măsurilor. Începând de luni, 14 martie, vom suspenda aplicarea paşaportului de vaccinare oriunde se aplică acum. A doua măsură valabilă de la aceeaşi dată, încheierea obligativităţii purtării măştii, cu excepţia transportului în comun”, a declarat premierul Jean Castex, potrivit news.ro.

„Purtarea măştii sanitare va rămâne obligatorie în transportul colectiv al pasagerilor, ţinând cont de condiţiile de transport. Certificatul Covid rămâne obligatoriu în unităţile medicale, aziluri pentru vârstnici, stabilimente care găzduiesc persoane cu handicap şi care sunt deosebit de fragile. Obligativitatea de vaccinare se aplică personalului medical”, a adăugat Jean Castex.

Novak Djokovic va putea participa la Roland Garros

Această decizie îl avantajează pe jucătorul de tenis sârb Novak Djokovic, care va putea participa la turneul de Grand Slam Roland Garros. Vestea vine după scandlaul de la Australian Open 2022, când jucătorul de tenis nu a putut participa, pentru că nu era vaccinat. Sârbul a rămas ferm asupra deciziei de a nu se vaccina, punând sub semnul întrebării posibilitatea de a participa la turnee importante din lume. Acum, că restricțiile se vor ridica în Franța, sârbul va putea partiipa la turneul de Grand Slam din această țară.

Jucătorul de tenis sârb a spus că nu a ținut cu niciunul dintre finaliștii Australian Open 2022, însă fiul său în vârstă de 7 ani a fost un susținător înfocat al lui Rafael Nadal. După Australian Open 2022, Rafael Nadal a devenit cel mai titrat jucător de tenis al tuturor timpurilor, cu 21 de victorii la turnee de Grand Slam.

„Mi-a fost greu să privesc acest meci. Nu am ținut cu niciunul dintre finaliști, nu am avut cum să fiu de partea cuiva pentru că eu însumi îmi doream să fiu în locul lor. Cu toate acestea, meciul lor incitant mi-a atras atenția.

De asemena, sârbul a mărturisit că nu e vaccinat împotriva Covid și nici nu s eva vaccina.

„Nu, nu sunt vaccinat împotriva COVID. Sprijin dreptul de a alege dacă te vaccinezi sau nu. Nu am spus dacă m-am vaccinat sau nu pentru că aveam dreptul de a ține asta pentru mine. Nu am fost niciodată împotriva vaccinării.

Înțeleg că toată lumea face eforturi pentru a opri virusul și, probabil, vaccinarea este cel mai eficient efort. Respect asta, dar mereu am susținut libertatea de a alege ce faci cu corpul tău. Este vorba de a înțelege ce e bine sau e rău pentru tine. Ca un sportiv de performanță, mereu am fost atent la tot ce intră organismul meu, de la mâncare, la apă, la suplimente. Pe baza informațiilor primite, am decis să nu mă vaccinez”, a spus jucătorul de tenis pentru BBC.

