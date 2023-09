România - Serbia şi Danemarca - România, joi, de la 14:00 și 20:00, în Campionatele Europene. Meciurile, exclusiv în AntenaPLAY

Selecționatele masculină și feminină de tenis de masă ale României și-au aflat adversarele din optimile de finală ale Campionatelor Europene. Competiția e live în AntenaPLAY până duminică, 17 septembrie.

Tricolorele vor întâlni Serbia în optimile de finală, joi, de la ora 14:00, exclusiv în AntenaPLAY, iar, în cazul unei calificări, vor juca în faza sferturilor cu învingătoarea dintre Spania și Luxemburg. Un duel cu Germania ar putea avea loc abia în finala competiției, anunță AS.ro.

De partea cealaltă, echipa masculină se va duela pentru sferturi cu Danemarca tot joi, de la ora 20:00, de asemenea în AntenaPLAY. Dacă îi va învinge pe nordici, România va disputa un sfert de finală cu Cehia sau Portugalia, mai scrie Antena Sport.

„La acest Campionat European mă gândesc doar la aur, pentru că este cel care ne duce la Jocurile Olimpice de la Paris”, a spus Elizabeta Samara, înainte de startul competiției.

„După ce am câştigat Jocurile Europene cu echipa mea, avem mult mai multă încredere. Acum, suntem din nou pregătite pentru luptele mari şi pentru medalia de aur. Nu va fi uşor, dar avem o echipă puternică şi cred că putem ajunge din nou primele.

Grupa este una bună. Trebuie să fim atente la fiecare meci. Nu contează poziţia noastră din clasament, toate echipele vor să ne învingă şi toate echipele sunt pregătite de acest turneu.

Sunt pregătită pentru orice. Am jucat foarte bine în ultimele turnee, aşa că am încredere. Sunt pregătită pentru luptele mari. Am mai jucat în Malmo, sunt sigur că totul va fi la înălţime”, a spus Socz, citată de ettu.org.

