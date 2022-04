Schimbări importante în clasamentul WTA. Cine este noul lider mondial și pe ce loc a ajuns Simona Halep

După retragerea australiencei Ashleigh Barty din lumea competițiilor de tenis, la vârsta de numai 25 de ani, locul 1 WTA a fost ocupat de poloneza Iga Swiatek, în vârstă de 20 de ani. Potrivit noilor schimbări din topul jucătoarelor de tenis, Simona Halep a ajuns pe locul 20, după ce a coborât o poziție.

Sorana Cîrstea a urcat o poziție, potrivit noilor modificări din clasamentul WTA, ajungând pe locul 26. Elena-Gabriela Ruse a urcat pe locul 55, cea mai bună poziție din cariera sa de până acum, potrivit livetenis.eu.

Cum arată noul clasament WTA

Iată pe ce poziții se clasează româncele din top 200 WTA:

20. Simona Halep - 2.156 puncte (-1);

26. Sorana Cîrstea - 1.840 (+1);

55. Elena-Gabriela Ruse - 1.073, (+2);

66. Irina-Camelia Begu - 964 (+4);

71. Jaqueline Cristian - 907 (-2);

93. Ana Bogdan - 710 (+2);

118. Irina Bara - 555 (+2);

122. Mihaela Buzărnescu - 522 (-1);

162. Alexandra Cadanţu-Ignatik - 404 (-1).

În top 10 WTA au avut loc schimbări importante. Iga Swiatek a devenit liderul mondial, Barbora Krejcikova, din Cehia a urcat pe locul 2, iar Paula Badosa, din Spania se află pe locul 3, cea mai bună poziție din cariera sa de până acum

1. Iga Swiatek (Polonia) - 6.711 (+1);

2. Barbora Krejcikova (Cehia) – 4.975 (+2);

3. Paula Badosa (Spania) - 4.790, cel mai bun din carieră (+3);

4. Maria Sakkari (Grecia) - 4.705 (-1);

5. Arina Sabalenka (Belarus) – 4.657;

6. Anett Kontaveit (Estonia) - 4.511 (+1);

7. Karolina Pliskova (Cehia) – 4.197 (+1);

8. Danielle Collins (SUA) - 3.151 (+3);

9. Garbine Muguruza (Spania) – 3.070;

10. Ons Jabeur (Tunisia) - 2.975.

Simona Halep s-a accidentat la coapsă

Simona Halep se află într-o perioadă de recuperare, după ce a suferit o accidentare.

„În timp ce mă antrenam la Miami, ieri, am simţit o durere ascuţită la piciorul stâng. Aveam probleme la coapsă de la semifinala de la Indian Wells şi speram că voi fi mai bine, dar am făcut un RMN seara trecută şi din nefericire a arătat că am o ruptură. Corpul meu are nevoie de timp pentru vindecare. Drept urmare, voi lipsi din competiţii trei săptămâni. Asta înseamnă că a trebuit să iau decizia superdificilă de a mă retrage de la Miami, Charleston şi din Fed Cup. Este o veste foarte dezamăgitoare de împărtăşit, însă sunt încrezătoare după startul bun de an şi sunt motivată să fac totul pentru a fi pregătită pentru sezonul pe zgură. Vă mulţumesc pentru susţinerea continuă în momentele bune şi mai puţin bune”, a anunțat Simona Halep pe Facebook.

Simona Halep a ratat Finala turneului WTA Dubai 2022, după ce a pierdut meciul cu Jelena Ostapenko. Odată cu accederea în semifinalele turneului WTA de la Dubai, Simona Halep și-a asigurat un cec în valoare de 37.500 de dolari. La Australian Open Simona Halep a ajuns până în optimile de finală. „Australia, ai fost minunată. Rămân doar lucrurile pozitive din timpul petrecut aici. Abia aştept să mă întorc anul viitor", a scris Simona Halep pe rețelele sociale, la scurt timp după eliminarea din optimile de la Australian Open 2022.

