Simona Halep a revenit în România. Primele declarații ale campionei de la Roland Garros: "Le mulțumesc familiei și fanilor. Cred că sunt jucătoarea cu cei mai mulţi suporteri, la fiecare meci"

Liderul WTA, Simona Halep, câştigătoare la Roland Garros, a sosit, luni, la Bucureşti, ea fiind primită la Salonul Oficial de la Aeroportul Henri Coandă. Simona Halep a coborât din avion având în braţe o replică în miniatură a trofeului cucerit la Roland Garros, Cupa Suzanne Lenglen.

Aeronava "Alexandru Ioan Cuza" a companiei Tarom a fost udată de două maşini de pompieri, în semn de respect pentru aducerea campioanei de la Roland Garros. La intrarea în Salonul Oficial a fost pus covorul roşu, iar Halep a fost primită de ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, de preşedintele FRT, George Cosac, dar şi de preşedintele COSR, Mihai Covaliu.

Ma bucur foarte mult ca vad atat d emulti oameni aici, alaturi de mine, sa ne bucuram de acest trofeu. Nu este prea mare, dar inseamna foarte mul. Multi oameni din tenis au fost alaturi de mine pe acest drum lung si greu in tenis. Tot ce a fost greu se cam uita cand ai parte de un asemenea succes.

"Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au pus o cărămidă la această performanţă, bineininteles, familiei mele, care mi-a fost alături, tuturor fanilor, care sunt foarte importanţi. Am avut o atmosferă deosebită în finală şi oriunde mă duc în lume am parte de mulți români care mă susţin. Cred că sunt jucătoarea cu cei mai mulţi suporteri, la fiecare meci.

Sunt bucuroasă că am reuşit acest rezultat, că m-am întors cu bine acasă. Acest trofesu este şi al meu şi al României. Aici am crezut, aici m-am antrenat şi aici am devenit campioana la Roland Garros", a declarat Simona Halep.

În această seară, de la ora 20.00, Simona Halep va prezenta trofeul de la Roland Garros într-o ceremonie pe Arena Naţională. Simona Halep, locul I WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Roland Garros, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA. În urma acestui succes, primul din carieră la un grand slam, Halep a devenit prima jucătoare română care câştigă un "major", după Virginia Ruzici, care s-a impus, în 1978, tot la French Open.