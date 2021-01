Simona Halep, fără machiaj la primele ore ale dimineții. Cum s-a pregătit campioana noastră pentru primul meci din 2021

Cum s-a pregătit Simona Halep pentru primul său meci din 2021

Simona Halep (locul 2 în WTA) joacă pe 29 ianuarie, de la 10:30 (ora României) primul meci din 2021, împotriva australiencei Ashleigh Barty, care în prezent este liderul WTA.

Primul meci din 2021 al sportivei noastre este jucat în cadrul turneului demonstrativ de la Adelaide, unde Simona Halep a stat în carantină pentru 14 zile, așa cum spun rigorile impuse de pandemia de coronavirus.

„N-am avut nimic de făcut în carantină. Nu este simplu, pentru că trebuie să stăm doar în cameră și avem numai patru ore să mergem la terenuri pentru antrenamente. Nu m-am antrenat niciodată mai mult de două ore, așa că am folosit cele două ore de joc, după care mă întorceam să mă bucur de camera. Am știut cu toții ce restricții sunt și că dacă cineva este testat pozitiv în avion, întregul avion trebuie să se izoleze și trebuie să ne mutăm la alt hotel, lucru de care m-am speriat puțin la început. Am fost puțin stresată în legătură cu asta, trebuie să recunosc. Dar am avut noroc, foarte mare noroc, pentru că nimeni nu a fost confirmat cu Covid în avion și am putut petrece întreaga carantină în mod normal", a susținut Simona Halep potrivit wtatennis.com.