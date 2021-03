Simona Halep, imagine de zeci de mii de aprecieri. Ce au observat fanii: „Cât de bine îți stă cu șuvițe”

Supă participarea la Australian Open 2021, Simona Halep a absentat de la turneele din Doha și Dubai, dar a anunțat că urmează să participe la turneul din Miami, programat pentru perioada 22 martie-4 aprilie 2021.

„Mă duc la Miami. O să plec săptămâna viitoare. Îmi doresc tare mult să pot face câteva meciuri bune, pentru că am nevoie de meciuri oficiale. Am avut acum, din nou, o lună de pauză. Vreau să joc bine, vreau să fiu atentă pe ce am de făcut pe teren. Pe hard nu e ușor, mai ales în America, unde multe fete sunt acomodate deja, se antrenează acolo. Mă duc acolo cu multă încredere. Un rol important în luarea acestei decizii l-a avut Darren. A vrut foarte mult să joc la Miami pentru că e un turneu bun”, a declarat Simona Halep la Digi Sport.