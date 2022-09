Simona Halep a suferit o intervenție estetică. Despre ce este vorba și cum se simte acum sportiva

După anunțul care a surprins o țară întrega și un divorț la fel de rapid, Simona Halep a decis că este momentul pentru o schimbare. La doar câteva zile de divorțul de Toni Iuruc, tenismena s-a lăsat pe mâna medicilor pentru o intervenție estetică la nivelul feței. Iată despre ce este vorba.

Simona Halep și-a luat prin surprindere urmăritorii de pe rețelele de socializare cu o imagine chiar de pe patul de sptial. Pentru a-i liniștii pe admiratorii ei, numărul 9 WTA a explicat că este vorba despre o intervenție estetică la nivelul nasului, la care a apelat din motive medicale.

Tenismena a explicat, de asemenea, că se confruntă de mai mult timp cu o problemă de respirație care i-a îngreunat și performanța pe teren, așa că a hotărât să nu mai amâne momentul.

„După cum câțiva știu deja, am avut probleme de ceva timp cu nasul și situația s-a înrăutățit pe timpul verii, în special la Washington. Această problemă m-a făcut să nu pot respira la un nivel optim și pe timpul nopții probleme se agravau, iar nasul mi se bloca.

Singura modalitate de a rezolva această problemă a fost operația. Doctorul Daniel Popescu a făcut intervenția și a folosit această oportunitate de a face și o operație estetică. Mulțumesc! De asemenea, vreau să-i mulțumesc și doctorului Uleia Alex”, a dezvăluit aceasta pe contul ei de Instagram, la descrierea imaginii în care apare pe patul de spital, cu un bandaj la nas.

În plus, ea i-a asigurat pe fanii săi că totul a decurs conform planului, iar operatia a fost un real succes. Simona Halep a spus că se simte bine acum, după intervenția estică la nas. În plus, a specificat că va mai sta pe tușă o perioadă.

„Totul a decurs bine. O să am nevoie de câteva săptămâni de odihnă până voi putea relua activitățile fizice. Ne vedem curând pe terenul de tenis", a mai scris una dintre cele mai îndrăgite tenismene.

Hi guys, I have an important message for you. See you soon on the tennis court ❤️ pic.twitter.com/LhAUNtM67e