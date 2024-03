Simona Halep, prima declarație după ce a pierdut primul meci de la WTA Miami la revenirea în tenis

Simona Halep a disputat ieri primul meci după suspendare. Jucătoarea de tenis primise un wild card care i-a adus șansa să joace la WTA Miami.

Primul ei meci a fost împotriva Paulei Badosa. Din păcate, Simona Halep a fost eliminată de adevrsra ei după primul tur.

La finalul meciului, Simona a vorbit despre înfrângere. De asemenea, jucătoarea de tenis a menționat și reîntâlnirea cu fostul ei antrenor Patrick Mouratoglou.

Cum a decurs meciul dintre Simona Halep și Paula Badosa

Chiar dacă Halep a câștigat primul set din partida disputată ieri, cu scorul 6-1, următoarele două au fost câștigate de adversara ei Paula Badosa, cu scorurile de 6-4 și 6-3. Meciul dintre Simona Halep și Paula Badosa a durat 2 ore.

La finalul meciului, jucătoarea de tenis din România a declarat că Paula Badosa a fost o adversară foarte bună. Chiar dacă a pierdut primul ei meci după pauza de 1 an și jumătate, Simona Halep a declarat că revenirea ei pe teren a fost mai bună decât ar fi crezut.

Simona Halep a postat și o serie de fotografii cu ea de la primul meci după suspendare. La descrierea postării, jucătoarea de tenis a scris: "Ziua de azi se va simți mereu ca o victorie", semn că se bucură foarte tare pentru revenirea ei pe teren.

„Paula a fost o adversară foarte bună, cu un nivel de tenis ridicat, m-am bucurat de prezenţa mea pe teren, de faptul că atâţia oameni mă susţin. A fost o zi specială. Mă bucur că au fost români mulţi în tribune, mereu mă simt ca şi cum joc acasă, au fost gălăgioşi în sensul bun şi mă ajută.

A fost familia, dar şi prieteni apropiaţi alături de mine. După primele cinci puncte pierdute am fost foarte nervoasă, am ştiut că va fi greu, nu ştiam la ce să mă aştept, dar încet mi-am intrat în ritm, am câştigat primul game şi mi-am spus: hai, că nu-s aşa rea, va fi bine, ştiam că va fi greu, dar în cele din urmă a fost bine.

Am spus mereu că deşi dacă te antrenezi mult, nu este ca la un meci oficial, dar m-am menţinut în formă făcând antrenamente la sală, nu am jucat mult tenis în ultima lună, nu m-am îngrăşat, deci a fost un lucru bun.

Sigur, nu sunt la cel mai bun nivel fizic, dar mă simt bine, m-a ajutat munca la sală în fiecare zi. Nu am avut niciun plan făcut, am aşteptat decizia, venirea aici a fost din dragoste pentru tenis.

A fost rapid, este prea devreme să vorbesc despre planuri de viitor, mă duc acasă, trebuie să mă antrenez mai mult.

Tenisul este foarte puternic în aceste zile, nu ştiam cum o să mă descurc, dar a fost destul destul de bine pentru primul meci, vom vedea”, a povestit Simona Halep potrivit Hotnews.

Ce a spus Simona Halep despre reîntâlnirea cu fostul ei antrenor Patrick Mouratoglou

Simona Halep a dezvăluit că se întâlnise cu fostul ei antrenor Patrick Mouratoglou în urmă cu două zile.

„M-am văzut cu Mouratoglou acum două zile, îi doresc succes cu Rune, dar am terminat să lucrez cu el, dar da, ne-am salutat, eu salut pe toată lumea, nu ţin supărare, nu am ură”, a spus fosta lideră WTA.