Artemon Apostu-Efremov: Sunt foarte puţine lucruri pe care i le putem reproşa Simonei Halep

"Din păcate, astăzi un dram de inspiraţie, un dram de noroc şi Simona ar fi fost în finală. Însă a fost un parcurs foarte bun al Simonei, un început bun de sezon, suntem mândri de ea, de felul cum a gestionat meciurile, cum a luptat şi sperăm să mai fie în această fază şi să treacă mai departe. A servit excelent Muguruza astăzi, de multe ori a salvat mingi de break cu serviciul pe tuşă, la limită, care i-au intrat. Ieri, nu a fost atât de puternică cu serviciul, cu Pavliucenkova. A comis puţine duble greşeli, a fost un nivel foarte bun de joc de ambele părţi, oricare din cele două merita să ajungă în finală. Ambele jucătoare au fost la cel mai înalt nivel, fizic şi mental, au fost schimburi de mingi senzaţionale. Totul s-a decis la câteva decizii mai inspirate. În primul set, cred că Simona a avut cu cinci puncte în plus faţă de Muguruza şi cu toate acestea a pierdut setul. Sunt foarte puţine lucruri pe care i le putem reproşa. A fost foarte cald, Simona e nevoită să alerge foarte mult, mai ales pentru a-i face faţă unei jucătoare ca Muguruza. Dar condiţiile au fost la fel pentru ambele jucătoare. Orice înfrângere este dureroasă, dar Simona are un caracter puternic şi sigur o va gestiona (n.r. - înfrângerea) şi va învăţa din ea. Se întoarce acasă în primul rând, iar apoi vom face programul de antrenament şi va probabil Doha Dubai sunt următoarele turnee. (n.r. - despre o posibilă participare la FedCup) Vorbim doar despre meciul de astăzi, asta nu este... Cu siguranţă, nici nu am avut timpul necesar să vorbim despre aşa ceva. Cred că Simona şi-a exprimat deja poziţia faţă de FedCup", a declarat Apostu-Efremov, al Digi Sport.

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 4, a ratat calificarea în finala Australian Open, după ce a fost învinsă, joi, cu scorul de 7-6 (8), 7-5, de spaniola Garbine Muguruza, locul 32 WTA.

Sursa : news.ro