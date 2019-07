Serena Williams, prima reacție după calificarea în finala de la Wimbledon: ”Abia aștept să o întâlnesc pe Simona!”

Serena Williams este adversarea Simonei Halep în finala de la Wimbledon, iar la scurt timp după calificare, aceasta a declarat că abia așteaptă să o întâlnească pe tenismena româncă.

"Este bine, mai ales dupa anul acesta. Joc din ce in ce mai bine de la meci la meci. Mă simt bine şi fac ce ştiu eu mai bine: joc tenis. Ador ceea ce fac şi cred că sunt şi bună la ce fac. Am o slujba grozava! Simona este dură, a jucat incredibil astazi! Am vazut semifinala Simonei. Mereu am avut meciuri grele cu ea si abia aștept să o întâlnesc", a spus Serena Williams.

Simona Halep (7 WTA) s-a calificat în premieră în finală la Wimbledon, după ce a trecut, joi, 6-1, 6-3, în 72 de minute, pe jucătoarea din Ucraina Elina Svitolina (8 WTA).

De cealaltă parte, Serena Williams a ajuns în finala de la Wimbledon după ce a învins-o joi, cu scorul de 6-1, 6-2, pe sportiva cehă Barbora Strycova, locul 54 WTA, calificându-se în finala turneului de la Wimbledon, în care o va întâlni pe Simona Halep.

Calificarea în finală este recompensată cu 1,175 milioane de lire sterline (1,3 milioane de euro), şi cu 1.300 de puncte WTA. Câştigătoarea trofeului va primi 2,35 milioane de lire sterline (2,6 milioane de euro) şi 2.000 de puncte WTA.