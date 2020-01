Simona Halep, despre retragerea din tenis: "O voi face înaintea unui turneu şi apoi voi fi out din lumea tenisului"

"Să vă spun cinstit, am vorbit cu fratele meu ieri despre asta. Nu m-am gândit încă, probabil o voi face la fel ca ea (n.r. - Wozniacki), să anunţ că e ultimul turneu şi apoi mă retrag. Nu pot să spun că este ultimul an, pentru că eu îmi schimb destul de des părerea şi nu e bine. Probabil că o să anunţ înaintea unui turneu şi apoi voi fi aut din lumea asta", a declarat Halep, la conferinţa de presă susţinută, sâmbătă, după meciul cu Iulia Putinţeva.

Despre această partidă, Halep a spus că a decurs aşa cum se aştepta: "Mă aştetam ca meciul să decurgă aşa, ştiam cum joacă. A fost mai puternică pe forehand decât mă aşteptam. Ştiam că trebuie să-i atac serviciul, eu să servesc bine, pentru că loveşte bine returul. În mare, a fost cum mă aşteptam. Ştiam că este foarte bună la scurte. Am devenit puţin frustrată pentru că am ajuns la multe dintre ele, dar le-am ratat s-au le-am pus în terenul ei, de unde m-a pasat. Da, a fost puţină frustrare acolo, dar apoi am fost mai atentă la loviturile ei şi a fost mult mai bine în final."

Ea consideră că a făcut un mare pas înainte în jocul ei, prin folosirea mai des a scurtelor şi prin venirile la fileu.

"Cred că mi-am îmbunătăţit serviciul, returul arată destul de bine, merg la fileu, am înclus câteva scurte în jocul meu, este un pas mare. Sunt fericită de jocul meu", a spus Halep.