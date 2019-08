Simona Halep: Nu am jucat cât aş putea de bine, dar am evoulat mult mai bine decât ieri. A fost un pas bun înainte

Simona Halep a declarat, la Cincinnati, după eliminarea în optimile de finală de către Madison Keys, că pentru ea meciul cu americanca a fost un pas bun înainte, deoarece a avut o prestaţie mai bună decât cea din runda anterioară, informează site-ul oficial al WTA.

“A jucat incredibil şi a fost foarte puternică pe teren. Ştiam că o să atace mingile rapid şi cu putere. Ştiam că ăsta e jocul ei şi aşteptam un start foarte greu. Nu am avut ritm la început, iar apoi am luptat şi am reuşit să intru în ritm, dar nu suficient pentru a câştiga meciul. Nu am jucat cât aş prea de bine, dar am evoluat mult mai bine decât ieri şi m-am mişcat mai bine. A fost un pas bun înainte, aşa că voi continua să muncesc”, a spus Halep.

Simona Halep, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 4, a fost învinsă, vineri (joi, în SUA), cu scorul de 6-1, 3-6, 7-5, de americanca Madison Keys, locul 18 WTA şi cap de serie numărul 16, în optimile de finală ale turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati.

Sursa : news.ro