Simona Halep nu-l va avea pe Darren Cahill la turneul de la Wuhan. Surpriză uriașă: cine va fi alături de liderul mondial în China

Darren Cahill, cel care o antrenează pe Simona Halep din 2017, nu va fi prezent la Wuhan, acolo unde liderul WTA va juca primele meciuri după US Open. Cum și Andrei Pavel a părăsit, dar definitiv echipa Simonei, campioana de la Roland Garros va avea un antrenor cu totul inedit la următorul turneu.

Cahill, care se află într-un scurt concediu alături de familie, a anunţat că preparatorul fizic Teo Cercel o va pregăti pe româncă la turneul de la Wuhan.

"Da, eu voi fi cu siguranţă la Beijing şi Singapore. Acum mi-am luat o perioadă în care să stau alături de familie. Teo Cercel va fi antrenorul ei la Wuhan", a scris antrenorul australian pe twitter.

yes for sure. I’ll be in Beijing and Singapore. A little family time for me now. @CercelT will have the coaching duties in Wuhan 😱💪😉