Rezultat-șoc la Wimbledon! Campioana en-titre, OUT! Simona Halep, drum liber spre finală ? Iată traseul virtual al liderului WTA

Aflată pe jumătatea de tabloul a Simonei Halep și preconizată să repete, contra româncei, semifinala de la Roland Garros, Muguruza a pierdut surprinzător, joi, cu belgianca Alison Van Uytvanck (47 WTA), scor 7-5, 2-6, 1-6. Deținătoarea trofeului de la ”All England Club” a fost de nerecunoscut și a intrat în istoria negativă a turneului ca fiind prima deținătoare a titlului la Wimbledon care pierde în turul 1 sau 2, după Steffi Graf în 1993.

The reigning champion's title defence is over.



Alison Van Uytvanck stuns Garbiñe Muguruza 5-7, 6-2, 6-1 for yet another huge shock in this year's #Wimbledon pic.twitter.com/LS5ug8Wdkf