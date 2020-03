Tottenham, eliminată în optimile de finală ale Cupei Angliei de Norwich. Eric Dier a urcat în tribună şi a vrută să bată un suporter

"Cred că Eric a făcut ceva ce noi, profesioniştii, nu putem face, dar probabil fiecare dintre noi ar trebui să o facă. Repet, noi, profesioniştii, nu o putem face, dar, repet, sunt de partea jucătorului şi îl înţeleg. Fanii au fost cu echipa până la ultimul penalti pe care l-am ratat. Această persoană l-a insultat pe Eric, familia lui era acolo, fratele lui mai tânăr nu era fericit de situaţie", a declarat Mourinho, potrivit marca.com.

"E fratele meu, e fratele meu!", striga Dier, în timp ce sărea peste rândurile de scaune, informează lequipe.fr. Nicio altercaţie nu a mai avut loc, pentru că jucătorul de 26 de ani a fost oprit de alţi suporteri după ce a "escaladat" aproape întreg sectorul, iar fanul a fugit.

Look at that coward running away. Easy to insult players when you think there are no repercussion. Easy to be brave when you hidden by the crowd. Why did no one grab so he could talk shit to Eric Dier’s face!



— Phumlani Nongula (@ItsPhumlani)

Mourinho crede că nu toţi suporterii din acel sector, unul destinat corporaţiilor, ţin cu Tottenham.