Venirea lui Cristiano Ronaldo obligă Juventus să se despartă de un alt star! Paulo Dybala, aproape de Premier League

Potrivit publicației AS.com, Paulo Dybala va fi primul jucător care va pleca de la Juventus în această vară. Costul mutării lui Ronaldo de la Real la Juve se ridica la 345 milioane de Euro, aici incluzând sumele de transfer, salariile jucătorului, taxele și banii impresarilor. Pentru a echilibra balanța, Juventus e dispusă să se despartă de câteva nume grele. Deocamdată, primul nume vehiculat este cel al lui Dybala.

Liverpool have reportedly made contact with the agent of Juventus forward Paulo Dybala as they consider beating Manchester United to his signature. #juventus #forzajuve pic.twitter.com/sbSLu66rVK