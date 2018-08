VIDEO: Momente dramatice la Montreal cu accidentarea Mihaelei Buzărnescu. Reacție impresionată a Elinei Svitolina. Primul verdict medical din partea WTA

La scorul de 3-6, 7-6, 3-4 pentru adversara ei, Mihaela Buzărnescu a suferit o accidentare gravă la piciorul drept. Românca a returnat o minge, dar a călcat strâmb şi s-a prăbuşit la marginea terenului de joc. Ucraineanca a asistat şocată la scenele care se petreceau chiar la picioarele ei şi şi-a pus mâna la gură, în semn de îngrijorare.

Imediat, echipa medicală de la Montreal a intervenit şi a început să-i îngrijească piciorul afectat. Au urmat minute întregi în care Miki a suferit pe teren şi în care nu s-a putut ridica. În cele din urmă a fost transportată în afara arenei într-un scaun cu rotile şi cu piciorul bandajat.

Unfortunately @MikiBuzarnescu has been forced to retire due to injury.



We wish her a speedy recovery! @ElinaSvitolina advances at the @CoupeRogers 6-3, 6-7(5), 4-3(ret) pic.twitter.com/ekXY4hDhnA