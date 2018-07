ZIUA CRISTIANO RONALDO LA JUVENTUS! CR7 a fost prezentat la Torino: ”Vreau să îmi pun amprenta asupra istoriei lui Juventus!”

ZIUA CRISTIANO RONALDO LA JUVENTUS! UPDATE: Ronaldo (33 de ani) oferă primele declarații în fața presei italiene după prezentarea la Juventus.

”Juventus este cel mai mare club din Italia, astfel că a fost ușor să fac această alegere. Vreau să îmi pun amprenta, prin evoluțiile mele, în istoria clubului!”

Sunt aici pentru o nouă provocare în carieră. Fără lipsă de respect, dar jucătorii de vârsta mea merg în China sau Qatar.

OFFICIAL: Cristiano Ronaldo unveiled as a Juventus player. pic.twitter.com/ODvgv3wKOD

Mă simt diferit față de jucătorii care, la vârsta mea, cred că se apropie de finalul carierei. Vreau să demonstrez că nu sunt ca ceilalți.

Îmi place să experimentez lucruri noi. Știu că va fi dificil să evoluez în campionatul italian, însă nu prea îmi place confortul. Eu vreau să muncesc pentru a face ca lucrurile să meargă bine.

A fost un moment deosebit să văd fanii la stadion aplaudându-mă. Îmi oferă motivația și energia să încep bine sezonul. Îi voi recompensa pe teren!

Să câștig un nou Balon de Aur nu este neapărat ceva ce iau în considerare. Dar, dacă evoluțiile îmi vor oferi ocazia, o să fie și mai bine. Eu mereu vreau să fiu cel mai bun.” a spus Cristiano Ronaldo

ZIUA CRISTIANO RONALDO LA JUVENTUS! UPDATE: Cristiano Ronaldo a ajuns la baza de antrenament a celor de la Juventus (JTC - Juventus Training Center) acolo unde s-a întâlnit cu Max Allegri și Miralem Pjanic. Urmează prezentarea și conferința de presă.

ZIUA CRISTIANO RONALDO LA JUVENTUS! UPDATE: Juventus a înregistrat contractul lui Cristiano Ronaldo, alături de celelalte mutări importante ale verii: Emre Can de la Liverpool și Joao Cancelo de la Valencia.

ZIUA CRISTIANO RONALDO LA JUVENTUS! UPDATE: Au apărut primele imagini cu Cristiano Ronaldo din timpul vizitei medicale.

Absolutely no concern from Cristiano Ronaldo about his medical then - live updates as Juventus move nears completion:https://t.co/ugsUVIK4Sl #CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/ebvQeAJLdD