ANM, avertizări meteo 21 martie. Cod Galben de ceață în două județe

Administrația Națională de Meteorologie(ANM) a emis în această dimineață avertizări meteo de tip Cod Galben pentru două jedețe din România. Află ce zone se află sub avertizare meteorologilor. Vremea 21 martie 2019.

Joi, 21 martie 2019. Meteorologii au vești bune pentru noi. Norii încep să se risipească iar temperaturile să crească simțitor. Vremea în București se anunță frumoasă, cu valori termice normale pentru această perioadă.

În prima parte a zilei va mai plouă slab cu totul izolat doar în Oltenia și în vestul Munteniei, în restul regiunilor cerul urmând să fie mai mult senin. Vântul va suflă moderat în nordul Moldovei și slab, cel mult slab până la moderat în celelalte zone ale țării. Maximele termice vor urcă la prânz până spre 10-15 grade în Moldova, Transilvania, Maramureș, Banat și Crișana și 14-19 grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, cel mai cald urmând să fie în sudul Olteniei.

ANM, avertizări meteo 21 martie. Cod Galben

1. Valabil de la : 21-03-2019 ora 8:00 până la : 21-03-2019 ora 11:00



In zona : Județul Mureş: zona joasă;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

2. Valabil de la : 21-03-2019 ora 6:30 până la : 21-03-2019 ora 9:00



In zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

Surse: meteoromania.ro, vremea.ro