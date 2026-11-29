Meteorologii au extins codurile galbene de ger în mai multe regiuni din România. Temperaturile vor coborî până la -18 grade Celsius, iar vântul va viscoli zăpada în unele zone.

Vine un nou val de ger peste România! ANM a extins avertizările meteo | Profimediaimages.ro

România se pregătește pentru un nou val de frig. Meteorologii ANM au actualizat avertizările meteo și anunță temperaturi de până la -18 grade Celsius, nopți geroase și rafale puternice de vânt. Iată ce regiuni vor fi afectate și cât durează episodul de vreme rece.

Vine un nou val de ger peste România! ANM a extins avertizările meteo. Unde vor fi -18 grade

România se confruntă cu un nou episod de frig. Meteorologii ANM au actualizat prognoza și au extins codurile galbene de vreme deosebit de rece și ger.

În mai multe regiuni, temperaturile vor coborî până la -18 grade Celsius. Frigul se va menține și pe parcursul zilei, iar în sudul și sud-estul țării sunt așteptate rafale puternice de vânt și viscol.

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Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), avertizarea de cod galben pentru vreme deosebit de rece și nopți geroase este valabilă de duminică, 29 noiembrie, ora 10:00, până miercuri, 2 decembrie, ora 10:00.

Atenționarea vizează Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală. În aceste regiuni, temperaturile vor scădea semnificativ, iar nopțile vor fi tot mai reci.

ANM anunță temperaturi de până la -18 grade în mai multe regiuni

Potrivit meteorologilor, gerul se va instala local în noaptea de duminică spre luni. În nopțile următoare, temperaturile foarte scăzute vor afecta zone mai extinse.

Minimele vor fi cuprinse, în general, între -18 și -10 grade Celsius. Cele mai scăzute valori sunt așteptate în zonele vizate de avertizarea meteo.

Nici pe timpul zilei vremea nu se va încălzi prea mult. În sudul, estul și local în centrul țării, temperaturile vor rămâne în general negative. Maximele se vor situa între -7 și 1 grad Celsius.

Astfel, românii din regiunile aflate sub cod galben vor avea parte de mai multe zile cu temperaturi foarte scăzute, atât noaptea, cât și în timpul zilei.

Cod galben de vânt și viscol în sudul și sud-estul țării

Pe lângă ger, ANM a emis și avertizări de vânt puternic. Duminică, 29 noiembrie, până la ora 20:00, este în vigoare un cod galben pentru sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei.

În aceste zone, vântul va avea rafale de 50-70 km/h. Acesta va viscoli zăpada depusă și va reduce vizibilitatea, ceea ce poate îngreuna deplasările.

Un alt cod galben de vânt va intra în vigoare duminică, la ora 20:00, și va fi valabil până marți, 1 decembrie, la ora 10:00. De această dată, avertizarea vizează litoralul, unde rafalele vor ajunge la 50-70 km/h.

Meteorologii anunță că vântul va continua să sufle cu putere și în alte zone din sud-estul țării. În noaptea de duminică spre luni, rafalele vor atinge, în general, 40-45 km/h.

Când se încheie episodul de ger

Potrivit avertizării ANM, vremea deosebit de rece și nopțile geroase vor persista până miercuri, 2 decembrie, ora 10:00. Până atunci, temperaturile minime vor coborî frecvent sub pragul de îngheț, iar în unele zone vor ajunge la -18 grade Celsius.

În același timp, locuitorii din sudul și sud-estul țării trebuie să țină cont și de avertizările de vânt și viscol, care pot afecta vizibilitatea și condițiile de circulație.

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