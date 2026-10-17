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Cum va fi vremea în perioada 19 octombrie-16 noiembrie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țară

Descoperă cum va fi vremea în perioada 19 octombrie-16 noiembrie 2026 și descoperă informații complete de la Administrația Națională de Meteorologie (ANm).

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Sambata, 17 Octombrie 2026, 12:59 | Actualizat Sambata, 17 Octombrie 2026, 14:20
Descoperă cum va fi vremea în perioada 19 octombrie-16 noiembrie 2026 | Profimedia
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a realizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Descoperă cum va fi vremea în perioada 19 octombrie-16 noiembrie 2026 și la ce ar trebui să se aștepte românii.

Cum va fi vremea în perioada 19 octombrie-16 noiembrie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țară

Descoperă în rândurile de mai jos cum va fi vremea până pe 16 noiembrie 2026 și la ce ar trebui să ne așteptam, potrivit specialiștilor ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 19 - 26 octombrie 2026 în București, toată țara și la munte

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Temperaturile înregistrate în săptămâna 19 -26 octombrie 2026 se vor situa în jurul valorilor medii specifice acestei perioade din an pe aproximativ întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a țării, dar mai ales în regiunile nord-estice, iar în regiunile vestice și nord-vestice va fi deficitar.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, la nivelul întregii țării, între 13 și 19 grade Celsius.

În zona de munte, vremea va fi într-un proces de răcire, astfel încât media valorilor
diurne va fi în scădere de la 9 grade Celsius, spre 5 grade, iar a celor nocturne de la 5 grade, până la -1 grad. Vor fi ușoare variații termice, dar media maximelor va oscila între 6 și 8 grade, iar a minimelor se va situa în jurul a 0 grade. Probabilitatea pentru precipitații se va menține ridicată, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate.

Cum va fi vremea în săptămâna 26 octombrie - 2 noiembrie 2026 în București și toată țara

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 2 - 9 noiembrie 2026 în București și toată țara

Temperaturile înregistrate în săptămâna 2-9 noiembrie 2026 vor fi destul de apropiate de media specifică acestei perioade din an în majoritatea regiunilor. Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi apropiat de cel normal, în toate regiunile, informează cei de la meteoromania.ro.

Cum va fi vremea în săptămâna 9 - 16 noiembrie 2026 în București și toată țara

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în zonele montane, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

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