Meteo 22 octombrie 2019. Cod galben: se strică vremea în mai multe județe

ANM a emis mai multe avertizări de tip cod galben de vreme severă, în mau multe județe, pentru următoarele ore. Află care sunt zonele în care se strică vremea.

Meteo 22 octombrie 2019. Vremea va fi deosebit de frumoasă și marți, doar în zone izolate din Moldova, Dobrogea și Muntenia apare ceața sau burnița dimineața și nopatea. Vântul va sufla slab, până a moderat, iar cerul va fi senin. Temperaturile minime se vor situa între -1 grad C în depresiuni și 17 grade C în Dealurile de Vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 grade C pe litoral și 28 grade C în vest și în sud-vest.

Averizări meteo 22 octombrei - COD GALBEN

1. Averizare meteo în intervalul 07:50 - 10:00 pentru Județul Caraş-Severin: Bozovici, Prigor. Aici vremea va prezenta ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m.

2. Avertizare meteo pentru perioada 07:15 - 10:00 pentru Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Băile Tușnad, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu; În aceste zone sunt așteptate condiții de ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

3. Avertizare meteo pentru intervalul 07:10 - 10:00 pentru Județul Sălaj: Gâlgău, Ileanda, Poiana Blenchii, Rus;

Județul Cluj: Gherla, Apahida, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău, Vad, Borșa, Dăbâca, Aluniș, Jichișu de Jos;

Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Nimigea, Șintereag, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Chiuza, Ciceu - Mihăiești; Aici este așteptată ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

4. Avertizare meteo în intervalul 06:45 - 11:00 în Județul Buzău: zona joasă; Aici este așteptată ceață ce determină scăderea vizibilității, local sub 200 m și izolat sub 50 m și izolat burniță.

5. Avertizare meteo pentru intervalul 06:30 - 10:00 în Județul Brăila;

Județul Ialomiţa;

Județul Călăraşi;

Județul Ilfov. În aceste județe meteorologii anunță ceață ce determină scăderea vizibilității, local sub 200 m și izolat sub 50 m și izolat burniță.

6. Avertizare meteo pentru intervalul 06:00 - 12:00 în Județul Bacău: zona joasă;

Județul Botoşani;

Județul Galaţi;

Județul Neamţ: zona joasă;

Județul Vrancea: zona joasă;

Județul Iaşi;

Județul Vaslui; Local apare ceață care reduce vizibilitatea sub 200 m, izolat sub 50 m și trecător burniță.