Vremea de Rusalii 2019. Prognoza meteo de Rusalii la mare și la munte

Vremea de Rusalii 2019. Prognoza meteo iunie 2019 în România anunță temperaturi toride în minivacanța de Rusalii în toată țara. Află cum va fi vremea de Rusaliile Ortodoxe în București pe litoral și la munte.

Vremea în minivacanța de Rusalii 2019 se anunță caniculară în majoritatea regiunilor țării. Pentru cei care vor să petreacă zilele libere legale la mare, la munte sau în București, meteorologii au vești despre temperaturi. Prognoza meteo despre starea vremii la jumătatea lunii iunie anunță valori termice toride, disconfort termic ridicat, dat fiind primul vald e caniculă care va cuprinde România în intervalul 13-16 iunie 2019.

Rusaliile pică în 2019 pe data de 16 și 17 iunie, respectiv Duminica și Lunea Rusaliilor. Calendarul zilelor libere legale în România le permite românilor să beneficieze de o scurtă minivacanță de trei zile, respectiv sâmbătă (15 iunie), duminică( 16 iunie) și luni (17 iunie). În plus, prognoza mete România anunță valori termice care se ridică la maxime de 27 de grade C. Pentru cei care vor să petreacă weekendul de Rusalii la munte sau pe litoral, venim cu informații prețioase despre vreme.

Vremea de Rusalii 2019 - București

Prognza meteo anunță că în București va fi deosebit de frumoasă în zilele de 15, 16, 17 iunie 2019. Sâmbătă, temperaturile se vor încadra între 34 /20° C. Duminică și Luni, prima și a doua zi de Rusalii, anunță cer însorit și temperaturi care se vor menține la aceeași valoare, resectiv 34° la amiază și /20° pe timpul nopții.

Vremea de Rusalii 2019 - Constanța

Foarte mulți români preferă să petreacă luna iunie pe litoral, iar minivacanța de Rusalii este un prilej numai bun. Cea mai călduroasă zi va fi cea de Luni, a doua zi de Rusalii, când valorile termometrelor vor indica maxime de 24 de grade C și cer însorit. Sâmbătă norii își vor face simțită prezența pe litoral, iar temperaturile vor atinge 22 grade C la amiază și 15 grade la miezul nopții. Duminică va fi însorit, iar acul termometrelor indică 23 de grade C, respectiv 15 grade C.

Vremea de Rusalii 2019 - Brașov

Vremea la munte va fi bună, cu mici excepții de averse, local, cu temperaturi ce se vor încadra între 30 și 14 de grade C. Sunt posibile ploi Dumincă, în prima zi de Rusalii, însă sâmbătă și luni cerul nu prezintă înnorări. Sâmbătă, valorile termice la munte se încadrează între 31 și 15 grade C, Duminică între 19 și 9 grade C, iar luni, între 21 și 11 grade C.

Rusaliile, sărbătoare cunscută și ca Cincizecimea, se petrec la 10 zile de la Înălțarea lui Iisus, respectiv la 50 de zile de la Invierea Sa. În România, sărbătoarea se bucură de două zile libere legale - duminica și luni, respectiv 16 și 17 iunie, figurând în când codul muncii ca libere legale. Pe cei care vor să-și planifice Rusaliile și în 2020 îi informăm că Rusaliile Ortodoxe pică anul viitor mai devreme, pe 7, respectiv, 8 iunie, 2020.

sursa foto: observator.tv