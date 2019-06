Vremea în București. Prognoza meteo pe 7 zile: Ploi și grindină

Potrivit ANM, vremea se menține călduroasă în București până joi, iar gradul de instabilitate atmosferică se va menține ridicat, cu temperaturi de 30 - 33 de grade. Pot să apară ploi, descărcări electrice, vânt și căderi de grindină.

Prognoza meteo emisă de ANM pentru următoarele 2 zile arată că vremea călduroasă va persista, iar gradul de instabilitate atmosferică se va menține ridicat.

Va crește probabilitatea pentru manifestări specifice instabilității atmosferice, respectiv înnorări temporar accentuate, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie și posibile căderi de grindină.

Cu o probabilitate mai mare după-amiaza și seara vor fi perioade în care temporar înnorările vor fi accentuate și se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului ce vor putea lua aspect de vijelie și posibil căderi de grindină. Maximele termice vor fi de 30...32 de grade, iar minima de 18...19 grade, informează ANM.

Vremea în București – Prognoza meteo pentru miercuri, 19 iunie

Miercuri, vremea în București va continua să fie caniculară, temperaturile se vor menține în jurul valorii de 32 de grade Celsius, minimele fiind de 18-19 grade, pe timpul nopții. Cerul va fi mai mult senin, dar vor fi șanse de ploaie pe timpul zilei, ce-i drept destul de slabe

Vremea în București – Prognoza meteo pentru joi, 20 iunie

Și joi, vremea în București va fi caldă, maximele atingând 31 de grade, iar minimele, pe timpul nopții, în jur de 17-18 grade Celsius. Cerul va fi partial noros și șanse slabe de ploaie.

Vremea în București – Prognoza meteo pentru vineri, 21 iunie

Vineri, temperaturile se vor menține în jurul valorii de 31 de grade Celsius, cerul va fi partial noros, iar vântul va sufla slab. Șansele de ploaie se mențin în continuare reduse.

Vremea în București – Prognoza meteo pentru sâmbătă, 22 iunie

Weekendul vine cu vreme la fel de caldă în București, sâmbătă temperaturile atingând maxime de 32 de grade Celsius și minime de 18-19 grade. Cerul va fi senin și disconfortul termic destul de ridicat.

Vremea în București – Prognoza meteo pentru duminică, 23 iunie

Duminică, temperaturile se vor menține ridicate, în jurul valorii de 31-32 de grade Celsius, însă vor fi posibile ploi, furtuni și descărcări electrice.

Vremea în București – Prognoza meteo pentru luni, 24 iunie

Săptămâna viitoare, vremea în București se va menține caldă, cu temperature maxime de 31-32 grade Celsius. Luni, cerul va fi însă mai mult înnorat, iar vântul va sufla slab. Pe timpul nopții sunt posibile câteva averse.

Vremea în București – Prognoza meteo pentru marți, 25 iunie

Și marți, prognoza meteo pentru București arată vreme caldă, cu maxime de 31 de grade, iar cerul va fi mai mult senin.

Vremea în București, pe cartiere

Variațiile de temperatură și precipitații în zonele din București nu sunt unele mari, însă ele există și sunt resimțite în funcție de densitatea clădirilor, a zonelor verzi și în funcție de nivelul de poluare a aerului.

Estul şi sudul oraşului au toamne lungi şi călduroase, ierni blânde şi primăveri timpurii.

Media anuală a temperaturii în Bucureşti este în jur de 10 - 11°C .

Zona centrală a Bucureștiului, cu cea mai mare concentrare de clădiri, străzi înguste, largi bulevarde și câteva zone verzi, are o temperatură medie anuala de 11 Grade Celsius, vânt sub 2 m/s , umiditatea de 3-6 %, mai mică decât în alte zone. Are, de asemenea, și cea mai lungă perioada de vegetație, de 220 zile fără ger, pe an.

Zona mediană, cea care cuprinde vechea zonă industrială a Bucureștiului cu mici frabrici și gări, este definită printr-un grad mare de poluare, zile cu ceață, ploi abundente, mai puține zile însorite, având o temperatură medie anuală sub 11 Grade Celsius și un volum de precipitații de 600 mm pe an.