O mai ții minte pe Andreea Tucaliuc, câștigătoarea de la ”Next Star”? Uite cum a reacționat Dan Capatos când a apărut în platou într-o valiză: ”Ești nebun la cap?!”

Avea patru ani când mama ei a observat că are ”prea multă energie” și a decis să o ducă la gimnastică, iar acum Andreea se bucură din plin de aptitudinile pe care și le-a dezvoltat după multe ore de antrenament.

”Sincer, la vârsta de 4 ani am descoperit-o. Tot făceam exerciții de gimnastică prin casă, iar atunci mama m-a văzut și mi-a zis că am multă energie și m-a dus la Palatul Copiilor, la gimnastică. Doamna profesoară m-a văzut și mi-a zis că sunt prea mică, dar m-am dus în sală cu celelalte fete și când a văzut ce fac mi-a zis să rămân. Am început cu gimnastică acrobatică, iar de la șase ani sunt doar pe contorsionism.”, a mărturisit ea.

Urmărește reprezentația inedită a câștigătoarei de la ”Next Star”, sezonul din 2016, mai sus!

