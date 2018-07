„De mama îmi e cel mai dor atunci când merg la mormântul ei...”. Povestea lui Andrei Chisăliță este una tristă, despre boală, neputință și moarte

Andrei Chisăliță are vârsta de 14 ani și vine din Dolhasca, județul Suceava. Povestea lui este una tristă despre boală, neputință și moarte.

La vârsta de nouă ani, el și-a pierdut mama: „De mama îmi e cel mai dor atunci când merg la mormântul ei și vorbesc cu ea”.

"Pe mama o durea capul, i s-a spart un cheag de sânge și a intrat în comă. A luat-o salvarea, nu știam ce se întâmplă, am plâns mult", își amintește Andrei.

Tatăl băiatul a fost și el șocat de faptul că medicii nu i-au dat nicio șansă la viață în România. Ar fi putut să fie salvată în Franța, însă costurile transportului și neputința au "răpit-o" la doar 42 de ani.

Însă viața lui Andrei a mers mai departe! Iar Andrei are o voce de aur! Pe scena Next Star, el a ales să interpreteze live piesa lui Shawn Mendes - „In my Blood”.

