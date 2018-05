Dorian Popa, pentru a patra oară în juriul emisiunii „Next Star”!

Dorian Popa va face parte din juriul show-ului “Next Star”, care va începe, în curând, la Antena 1. În cel de-al nouălea sezon, Dorian Popa va juriza alături de Lidia Buble și Pepe copiii talentați care vor urca pe scena show-ului prezentat de Dan Negru. El se află pentru a patra oară în această postură.

“Pentru mine, “Next Star” a fost, este și va fi proiectul meu de suflet și îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru că am șansa să fac parte din acest proiect. Am fost extrem de încântat când am aflat că reîncepem filmările. Așadar, așteptăm pe scena show-ului cei mai talentați copilași și îi sfătuim pe părinți să nu-i țină pe copii acasă, dacă aceștia sunt talentați și vor să vină pe scena de la “Next Star”.

De asemenea, abia aștept să-l revăd pe Dan Negru, alături de cei mai talentați copii ai României și îmi doresc să văd cu ce noutăți va veni acest sezon. Căci vor fi foarte multe surprize pentru telespectatorii noștri”, spune Dorian Popa.

Cel de-al nouălea sezon “Next Star” se anunță unul spectaculos. Copii senzaționali, copii cu talente inedite, dar și cu povești impresionante vor urca pe scena emisiunii prezentate de Dan Negru. Cine sunt aceștia, telespectatorii vor vedea, în curând, numai la Antena 1.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Next Star, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/next-star/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/Next.Star.Antena1/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/NextStarA1 .

Nu în ultimul rând, dacă nu sunteţi în faţa televizorului, puteţi urmări emisiunea live pe AntenaPlay: https://goo.gl/ponVkm, la fel şi toate înregistrările integral.