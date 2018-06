PREMIERA NEXT STAR! Numărul opt i-a purtat mare noroc! În 2017, fenomenala Katia Cărbune a reușit imposibilul: a câștigat trofeul „Next Star”! Stela Popescu i-a dat premiul

Se întâmpla în 2017, sezonul al optulea. Finala emisiunii „Next Star” a fost atunci lider de audiență, dar nu a mirat pe nimeni acest lucru, căci lupta a fost strânsă, concurenții unul și unul, iar până și juriul a fost copleșit de emoții!

Katia Cărbune (11 ani, din Cluj-Napoca) a fost atunci câștigătoarea celui de-al optulea sezon “Next Star” și a trofeului în valoare de 20.000 de euro. Fetița, al cărei mentor în concurs a fost CRBL, i-a uimit pe jurați cu o compoziție proprie pe care a interpretat-o ca o adevărată artistă. Trofeul i-a fost înmânat de doi artiști de primă mărime ai scenei românești, Stela Popescu și Alexandru Arșinel.

“Nu am cuvinte să descriu ce am simțit în momentul în care Dan Negru a anunțat că eu sunt câștigătoarea. Nu-mi dădeam seama ce se întâmplă. Am fost extraordinar de fericită! Îmi doream foarte mult să câștig, dar nu mă așteptam, pentru că toți ceilalți concurenți au fost foarte talentați”, a spus atunci talentata câștigătoare.

Sezonul nouă al emisiunii „Next Star" este gata de start!

Ajunsă la al nouălea sezon, emisiunea „Next Star” începe sâmbătă, 16 iunie, de la ora 20:00! Care sunt noutățile pregătite pentru public?

Juriul este format din Lidia Buble, Pepe, şi Dorian Popa. Pepe este veteran, el făcând parte din juriul emisiunii de la prima ediţie. Nici Dorian Popa nu este mai prejos, fiindcă pentru el este a patra oară când va puncta talentele puștilor. Chiar dacă este nouă pe scaunul de jurat al emisiunii „Next Star”, Lidia Buble nu are emoții!

Serban Copoţ este, de data aceasta, ajutorul lui Dan Negru, fiindcă el se ocupă de copii înainte şi după show.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Next Star, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/next-star/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/Next.Star.Antena1/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/NextStarA1 .

Nu în ultimul rând, dacă nu sunteţi în faţa televizorului, puteţi urmări emisiunea live pe AntenaPlay: https://goo.gl/ponVkm, la fel şi toate înregistrările integral.