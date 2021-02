Poftiți la circ, 15 februarie 2021. Giani Kiriță și Roxana Vancea au fost puși să culeagă nămol de Techirghiol. Ce a urmat

„Omul acuma nu mai are nuia, are praștie. Și ce e și mai grav e că are și țintă. Are o țintă de înnebunești”, a mărturisit Diana Munteanu.

Apoi, gaza emisiunii „Poftiți la circ” a povestit vedetelor invitate în ediția 22 mai multe detalii despre circul Acquatico Bellucci. Pentru cei care nu știu, acesta a fost fondat în anul 2002 de Mario Medini și Loredana Bellucci. Azi, afacerea este condusă de Jennifer, Sandy și Sony, copiii lui cuplului, care fac parte din a cincea generație de circari ai familiei. Soțul lui Jennifer a suferit un atac cerebral la vârsta de doar 33 de ani și are nevoie de numeroase operații pe creier. Pentru a strânge banii necesari, familia de circari muncește din greu, spectacol după spectacol.

Giani Kiriță și Roxana Vancea au strâns nămol de Techirghiol, în ediția 22 a emisiunii „Poftiți la circ”

Și fiindcă este un om cu suflet mare și chiar rudă cu cei de la circul Bellucci, Nea Marin a decis să pună vedetele la treabă, pentru ca spectacolele să iasă ca la carte și pentru ca publicul să fie unul numeros.

Diana Munteanu, Cezar Ouatu și Maurizio de la circul Bellucci au fost trimiși să curețe niște șezlonguri pe o plajă, în timp ce Giani Kiriță, Sony Medini și Roxana Vancea au plecat la „Mykonos” de Techirghiol, pe o mică ambarcațiune. Aici, Nea Marin le-a dat sarcina de-a culege nămol de pe fundul lacului, folosind scripeți speciali, în ediția 22 „Poftiți la circ”.

„Normal că Nea Marin a stat și a dat din gură, el e șeful”, s-a supărat Giani Kiriță, văzând că el muncește mai mult decât gazda emisiunii. Urmărește clipul video de mai sus din ediția 22 de la „Poftiți la circ” ca să savurezi momentul.

