Poftiți la circ 2020, ediția 15. Povestea emoționantă a Andreei Chelaru. Cum a reușit să ajungă în cărucior cu rotile

Fosta gimnastă a fost foarte emoționată și a apreciat gestul unic al vedetelor. Această și-a dorit să le spună și povestea ei, dar și din ce motiv a ajuns să meargă în scaun cu rotile.

Andreea a practicat gimnastica de la 7 ani la Onești, a urmat studiile unui liceu cu profil sportiv, iar paralelul i-a plăcut cel mai mult, deși era un aparat foarte greu.

"Ne pregăteam pentru naționalele pe țară de la Ploiești și am început antrenamentul la sărituri. Mi-am luat elan, am bătut pe trambulină, am împins în cal și în aer, pur și simplu, m-am oprit din rotație, m-am răzgândit să continui ceea ce aveam de făcut și am căzut. Greutatea și viteza au făcut în așa fel încât să se producă o fractură la coloană.", le-a mărturisit Andreea.

Fosta gimnastă a trecut prin momente cumplite, mai ales atunci când a vrut să se ridice, dar nu a mai putut. Aceasta a fost supusă mai multor operații, iar în primul an a reușit să își miște brațele, nu și degetele.

Povestea emoționantă a Andreei i-a impresionat pe cei care au ascultat-o și le-a dat curaj să lupte pentru ea. Fosta gimnastă este mereu cu zâmbetul pe buze și îi place să petreacă timpul cu persoane vesele, care îi transmit fericire.

