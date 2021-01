Poftiți la circ 2020, ediția 7. Daniela Crudu, ce a zis când a aflat că trebuie să golească singură WC-ul

Pentru emisiunea de azi, echipa a trebuit să schimbe locația, așa că după o masă copioasă Nea Marin înștiințează că urmează să se cazeze toți la un hotel de cinci stele. Ceea ce concurenții nu știau era că hotelul de cinci stele nu are stele și nici măcar nu e hotel, ci un câmp de rulote!

"Am mâncat de cinic stele și am zis să ne urcăm în mașină, dar a zis că mergem pe jos. Eu am văzut că e la 2 km..m Văd un lan de rulote și zice: «Aici este cazarea voastră de cinci stele!», povestește Romică Țociu.

Văzând unde trebuie să locuiască, acesta a vrut să facă un aps în spate: "Mie îmi e frică de căldură, de țânțari, de căpușe, unde Doamne iartă-mă ne spălăm?". Toată echipa s-a strâns la rulota sa, însă Romică a rămas în urmă, deși Nea Marin striga continuu după el.

