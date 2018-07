Vârciu și-a luat-o bine de la Nea Mărin: „DA, am făcut tot! Am furat, am băut, te-am blestemat, te-am înjurat și pe tine și pe toți proștii ăștia!”

Reîntâlnirea lui Nea Mărin cu Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu a fost una scântei. Băieții au venit puși pe fapte mari, dar au fost „altoiți” rapid.

Cei doi au fost așteptați de Nea Mărin, care era pregătit să îi tragă de urechi pentru năzbâtiile din trecut. Liviu nu s-a mai putut abține și s-a dezlănțuit:

„Da, am făcut tot! Am furat, am spart, am băut, te-am blestemat, te-am înjurat pe tine și pe toți proștii aștia pe care i-ai avut!”

După ce a fost fugărit și altoit bine de tot cu o nuielușă, Vârciu s-a baricadat la etajul restaurantului de unde a început să arunce cu scaune:

„Păi, nu sunt eu băiat bun? Vin să te iau în brațe, să te pup, să te astea…Vino, arză-te-ar focul să te ardă, că îți sparg capul!”

