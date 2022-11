Reacția lui nea Marin la aflarea veștii că fosta parteneră a nepotului său este însărcinată. Ce a transmis: „Nu e prea tânără”

Fosta iubită a lui Alex Leonte, nepotul lui nea Marin, a intrat în atenția presei după ce s-ar fi speculat că este însărcinată cu noul partener. De curând, artista a confirmat sarcina pe rețelele sociale, fapt care a uimit o țară întreagă.

La scurt timp de la vestea momentului, gazda emisiunii „Poftiți pe la noi!” de la Antena 1 i-a transmis un mesaj complet neașteptat viitoarei mămici. De altfel, nea Marin a fost uimit la aflarea veștii că fosta parteneră a nepotului său o să aducă pe lume un copil.

Ce spune nea Marin despre faptul că fosta iubită a nepotului său este însărcinată

Gazda emisiunii „Poftiți pe la noi!” de la Antena 1 nu a știut nimic despre sarcina fostei iubite a nepotului său. Se pare că artista a rămas însărcinată cu noul său partener, la doar câteva luni de la despărțirea de Alex Leonte.

Mai mult decât atât, nea Marin i-a transmis un mesaj de-a dreptul spectaculos tinerei.

„Eu nu știu absolut nimic, nu am nicio informație că este însărcinată. Dar, dacă e așa, ce să îi doresc? Să fie sănătoasă! La 24 de ani nu este deloc prea tânără ca să devină mamă. Eu, de pildă, m-am căsătorit la vârsta de 23 de ani, soția avea 22, am făcut copii și, uite, am ajuns la 65 de ani și avem și nepoți în vârstă de 15 ani. Păi, nu e mai frumos așa? M-aș bucura însă dacă femeile de acum ar avea și mintea celor tinere, de odinioară”, a mărturisit nea Marin, potrivit impact.ro.

Cum a primit nea Marin vestea că nepotul său, Alex Leonte, și iubita lui s-au despărțit

Alex Leonte și fosta lui parteneră au trăit o frumoasă poveste de dragoste aproximativ 5 ani. Cei doi se înțelegeau foarte bine, iar relația lor părea că este una foarte puternică, motiv pentru care vestea despărțirii a uimit pe toată lumea.

La scurt timp de la separarea celor doi, nea Marin a oferit o declarație prin care vorbea despre nepotul său și fosta iubită a acestuia.

„Nu știam nimic. L-am sunat pe Alex și mi-a zis că ei de trei săptămâni nu mai sunt împreună și cam atât, știu că se înțelegeau bine, că erau tot timpul împreună la evenimente. El ( n.r. Alex Leonte) este neschimbat, a zis că așa o fost să se întâmple și că fiecare cu treaba lui. Oricum eram convins că se va întâmpla chestia asta, că trăiesc în lumea voastră, lumea tinerilor, și văd ce se întâmplă.

Pentru mine e un șoc, când văd că după 10 ani, 12 ani, 9 ani, se despart tinerii, mă șochează chestia asta. Eu l-am atenționat de foarte mult să aibă grijă și el a înțeles. Celebritatea le schimbă viața tinerilor. Nu am de ce să fiu dezamăgit...Lumea a luat-o cum a luat-o.'”, a declarat nea Marin, la Antena Stars.

