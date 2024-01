Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, 17 ianuarie 2024. Ce s-a întâmplat la hora internațională: „Îi ieșea fum din urechi”

Nea Marin a pus în scenă o horă internațională alături de vedetele autohtone și de ansamblul din Bulgaria la Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, ediția 6 din 17 ianuarie 2024. Ce nu a ieșit bine.

Ultima seară la restaurantul de pe faleza din Balcic s-a lăsat cu o petrecere pur tradițională. Nea Marin și vedetele au organizat o seară românească, cu preparate și dansuri autohtone la Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, ediția 6 din 17 ianuarie 2024.

Fiecare a fost implicat cu câte un moment, iar după ce au reușit să adune toți turiștii români la masă, cu toții au încins o horă, alături și de ansamblul din Bulgaria. Cu toate acestea, planuile lui Nea Marin au fost date puțin peste cap de prezența lui Andrei Ștefănescu.

De ce s-a supărat Nea Marin după hora internațională pusă în scenă la Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, ediția 6 din 17 ianuarie 2024.

Nea Marin, vedetele autohtone și ansamblul din Bulgaria au dat startul unei seri de neuitat printr-o horă tradițională. Coregraful nu s-a putut abține și a rupt rândurile pentru a dansa în mijloc, iar spre bucuria celor din jur care au scos telefoanele să filmeze întreg momentul.

„Aveam aici o formație din Bulgaria. Jocurile noastre sunt foarte asemănătoare: hora lor e sârba noastră”, a explicat Nea Marin.

„Au fost foarte drăguți, au dansat cu noi, Nea Marin i-a învățat ad-hoc, așa cum se joacă pe la noi”, a adăugat și Edi Stancu.

„Mă plimbam ieri pe faleză și m-am întâlnit cu Sonny. Prima dată, am crezut că el este cu circul aici și mi-a spus că este cu Nea Marin și eu sunt un mare fan al dânsului. Nici n-am ezitat. Imediat am venit și am mâncat aseară și am făcut rezervare pentru astăzi”, a spus unul dintre turiștii români prezenți.

Dar când Nea Marin credea că totul merge conform planului, Andrei Ștefănescu a reușit să îl supere cu prezentarea sa.

„Aplauze pentru Nea Marin. Singurul artisti în viață care nu are nevoie de prezentare, de prezentator, intră când vrea, iese când vrea. Ați început cu o bătută. Ce putea să fie la Nea Marin?

„Dacă îl vedeai pe Nea Marin, îi ieșeau flăcări pe urechi”, a remarcat Sonny.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.