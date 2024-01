Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, 17 ianuarie 2024. Melinda, aspru ctiticată de Nea Marin. Ce s-a întâmplat la repetiții

Melinda a reușit să îl enerveze pe Nea Marin la repetițiile pentru specacol la Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, ediția 6 din 27 decembrie 2024. Ce s-a întâmplat atunci când coregraful a început să le învețe pe vedete pașii pentru horă și sârbă.

Nea Marin nu le-a dat niciun moment de pauză vedetelor de la Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria. După multă muncă și o nouă seară de succes la restaurat, au trecut la repetițiile pentru spectacolul care va încununa cele trei zile petrecute la vecinii bulgari. Edi Stancu li s-a alăturat și el pentru a pune la punct detaliile coregrafiei, însă lucrurile au mers mai greu decât se așteptau.

Nea Marin și cele patru vedete de la Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria au început repetițiile pentru spectacol cu o horă autentică. Prima „victimă” a fost chiar Sonny care nu reușea deloc să învețe pașii.

„Zici că e la fotbal. Plimbare prin parc, așa face”, a râs Jean Gavril

„Da, la repetiți mă fac că nu înțeleg sau schimb pașii”. a recnoscut Sonny care și-a propus să îl necăjescă pe Nea Marin cu orice preț.

Cu toate acestea, cea care a reușit să îl enerveze pe coregraf a fost chiar Melinda. Oricât de mult s-a străduit, soția lui Puya nu a reușit să rețină pașii de sârbă.

„Eu am făcut coregrafii și a trebuit să țin minte, dar pentru Melinsa sau Joaquin, de exemplu, care nu știu să facă pașii exact cum îi făcea Nea Marin, a fost mai complicat”, a mărturisit Diana Bulimar

„Eu n-am văzut un antitalent mai mare”, a spus Nea Marin când a văzut-o pe vedetă cum dansează la Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, ediția 6 din 17 decembrie 2024. „Când m-am uitat la Melinda am zis: Doamne, ce mă fac?!”, a mai adăugat coregraful.

„Eu-am înțeles de ce să încep cu stângul că eu sunt dreptace!”, a spus și Melinda care încerca să țină pasul.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.