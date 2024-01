Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, 17 ianuarie 2024. Melinda și Diana Bulimar, surprinse cu un mic dejun cu „lighioane”

Nea Marin a fost pus pe glume de la prima oră a dimineții și le-a pregătit vedetelor o trezire inedită la Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, ediția 6 din 17 decembrie 2024.

Vedetele au început în forță ultima zi la Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, ediția 6 din 17 decembrie 2024. Nea Marin s-a ținut de glume chiar de la prima oră și a pregătit o trezire abuptă pentru Melinda și Diana Bulimar, în stilul lui caracteristic. Știind că fetele se tem de lighioane, le-a servit un mic dejun inedit, chiar în cameră.

Cum au reacționat Melinda și Diana Bulimar când au văzut micul dejun cu „lighioane” pregătit de Nea Marin la Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, ediția 6 din 17 decembrie 2024

„Dimineața la prima oră m-am gândit: ia să-i fac eu un mic dejun vecinei mele, Melinda”

„Vai de capul meu!”, a fost tot ce a putut să spună vedeta când l-a văzut pe Nea Marin intrând pe ușă cu „farfuria cu lighioane”. Apoi, a fugit să se asundă cât mai departe.

Melinda a încercat să se ascundă în baie, dar coregraful a intrat după ea și chiar i-a dat să țină în mână farfuria. Acela a fost momentul în care soția lui Puya a realizat că insectele sunt de plastic și s-a liniștit.

„Dacă eu am fobia asta, prima reacție a mea, tot de descreierată a fost. Le-a pus pe mine. El speră să mă vindece, dar nu vreau să mă vindec”, a mai mărturisit vedeta.

Diana Bulimar a fost următoarea „victimă” tezită de Nea Marin cu farfuria cu „ligioane” „M-am speriat și am fugit prin cameră. Nu mai țin minte nici dacă eram îmbrăcată sau nu, dar cred că eram totuși îmbrăcată”, a spus gimnasta după ce și-a revenit din sperietură.

Nici băieții nu au scăpat de glumele acestuia, dar reacțiile lor nu au fost cele pe care le aștepta el.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.