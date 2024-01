Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea a debutat la Antena 1 pe 8 ianuarie 2024 și îi aduce lui Nea Mărin și echipei sale noi provocări în Delta Dunării. Peripețiile din Jurilovca se țin în lanț pe parcursul întregului nou sezon.

După ce s-au sustras de la treabă și s-au așezat la masă pentru a savura o bere, Tania, Riki, Moroșanu și Cristi Iacob au fost surprinși de către nea Marin care avea o nuia mare și praștia în mână. Iată cum a reacționat coregraful și ce gest a făcut Cristi în acest sens.

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 10 ianuarie 2024. Nea Marin a mers cu nuiaua după vedete, dar nu se aștepta la ce a urmat

Nea Marin a luat nuiaua și praștia și s-a dus direct la masa vedetelor pentru a le pedepsi chiulul.

Cristi Iacob, Cătălin Moroșanu și Tania și-au luat sticlele de bere și au fugit pe stradă pentru a se ascunde de coregraf, în timp ce Riki a fugit cu mâna goală neavând timp de reacție.

Într-un moment de neatenție, Cristi se strecoară în urma lui nea Marin și îi toarnă sticla de bere rece direct pe spate, iar coregraful are simț de reacție și îl lovește cu praștia cu corcodușe, iar el îngenuchează râzând.

„Cineva ne-a pârât” spune Tania amuzându-se de toată situația.

Nea Marin a simțit instant cum i-a înghețat spatele, așa că a decis să își scoată cămașa pentru a nu răci la plămâni, în timp ce vedetele se urcau în remorca unui tractor să plece fără el. Surprinzător, Paula i-a fost alături coregrafului de data aceasta.

În timp ce se aflau în drum spre cazare, vedetele au ținut să își ceară scuze pentru izbucnirea pe care au avut-o atunci când au fost trimise la muncă.

„Retrag tot, tot, tot. Iartă-mă că ți-am dat cu bere pe spate” striga Cristi în fața camerelor, în timp ce ceilalți strigau aceleași cuvinte pentru a-și arăta susținerea.

Ajungi la treabă, vedetele au avut misiunea de a se ocupa de hrănirea măgărușilor care le-au impresionat cu adevărat.

„Erau și măgărițe gestante, erau puiuți!” povestea Tania cu mult drag.

Cristi Iacob a fost atât de emoționat, încât i-au dat lacrimile: „M-am emoționat!” au fost singurele cuvinte pe care a mai putut actorul să le spună.

Imediat ce a ajuns și nea Marin, într-un moment de neatenție, un măgăruș i-a furat lui Cristi pălăria din mână și a fugit, motiv pentru care toți s-au amuzat copios.

„M-au impresionat și pe mine când i-am văzut că erau atât de fericiți în jurul acestor măgărițe” spunea coregraful mirat despre atitudinea lor.

Vedetele au ținut să-și ceară scuze și personal de la nea Marin pentru escapada pe care au avut-o atunci când au fost prinși la bere.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.

