Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 9 ianuarie 2024. Tranformarea completă a lui nea Marin. Ce s-a întâmplat cu atitudinea sa

Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, care a debutat la Antena 1 cu ediția de ieri seară, îi aduce lui Nea Mărin o nouă misiune pe târâmurile pe care le-a mai explorat de-a lungul timpului, dar pe care le-a păstrat în inimă cu drag. Peripețiile din Delta Dunării se țin în lanț pentru coregraf și pentru echipa sa din acest sezon.

În cel de al doilea episod al noului sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, nea Marin i-a surprins pe toți invitații săi cu o nouă atitudine. Ce s-a întâmplat și de ce a recurs coregraful la o nouă abordare în acest sezon.

Nea Marin a început dimineața prin anunțarea unei mari sărbători în comunitatea lipovenilor, și anume, Obrejenia- Schimbarea la Față, decizând să îi ducă pe invitații săi la Biserică în această mare zi pentru a se ruga pentru familiile lor.

„Cred că nu m-a văzut nimeni în postura asta, dar azi e o mare sărbătoare, 20 august, în comunitatea lipovenilor este sărbătoare mare: Obrejenia- Schimbarea la Față. Eu la față mă schimb în fiecare dimineață, mă bărbieresc, mă aranjez, dar vreau să merg acum să îi determin pe băieții mei să fie și ei mai buni la suflet. Dacă nu se schimbă, e treaba lor. Eu vreau să-i duc azi la Biserică să se roage pentru copii. Eu o să mă rog pentru copiii mei și pentru ei că sunt ca și copiii mei. Așa că, eu merg cu batista albă. E simbolul păcii. M-am dus prima dată și am bătut încet, finuț de tot, la băiatul meu, la Liviu!” a fost discursul emoționant pe care l-a ținut coregraful dis-de-dimineață.

Într-adevăr, lui Liviu nu i-a venit să creadă modalitatea în care a fost trezit în această dimineață, dat fiind faptul că a deschis geamul deja pus pe rele. Totuși, când a văzut liniștea cu care l-a întâmpinat nea Mărin, Liviu îi deschide ușa și îl lasă să vorbească.

„Bună dimineața! Băiatul tatii, astăzi în primul rând te salut, să te și pup! (...) Vreau să mergem la Biserică. Vreau să mă schimb de tot, să fiu om mai bun. Să mă rog ca tu și familia ta să fiți mai bogați de 10 ori mai mult decât mine (...) să-ți meargă bine, să devii producătorul cel mai mare din România de emisiuni, să ajungi mare actor și eu să vin mereu pe lângă tine la bătrânețe, să fiu mândru” a fost replica care l-a făcut pe Liviu să fie foarte confuz.

Motivând că este timpul să renunțe la vechiurile obiceiuri de a se bate, nea Marin îi mărturisește bărbatului că este nevoie de o schimbare și îl ia în brațe. Liviu nu înțelege ce se întâmplă și face un semn către cameraman pe care nea Marin îl anticipase.

De asemenea, și Andrei Ștefănescu a avut parte de aceeași atitudine, fiind surprins total de ceea ce aude.

„Cade turla pe noi, bre!” îi răspunde Andrei când aude că este chemat la Biserică.

„I se întâmplă noaptea ceva. Ori doarme în aer liber, cerul, luna, ceva îl trăsnește, i se întâmplă ceva. Cineva îi face ceva aici în zona asta. Ideea e că e de nerecunoscut și a zis că de astăzi <<o să vedeți un alt nea Marin. Nu o să mai înjur, nu o să mai drăcui >>” adaugă Andrei cu privire la noua atitudine a coregrafului.

Ajuns și la cazarea Paulei, nea Marin o surprinde pe actriță în jacuzzi și surpinzător își păstrează aceeași atitudine calmă și plină de iubire.

„Ce frumos ai început, eu te las aici, toată ziua să stai aici și vin eu diseară și-ți spun ce am făcut. De mâncat îți trimit mâncare aici. Ce-ți mai dorești?” o întreabă coregraful cu seriozitate.

Paula nu înțelegea ce se întâmplă și a reacționat imediat:

„Nu l-am văzut niciodată așa pe nea Mărin. S-a încărcat de acasă așa cu pioșenie și s-a dus s-o împartă. Eu sper s-o împartă lui Liviu și Andrei fix în cap și să-i pună la treabă!”

Cristi Iacob, Tania Popa și Cătălin Moroșanu au rămas și ei uimiți de abordarea diferită pe care o are coregraful, dar rămân rezervați în declarații.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.

