Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 10 ianuarie 2024. Cum a reacționat nea Marin când a văzut inscripția tricoului lui Rikito

Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea a debutat la Antena 1 pe 8 ianuarie 2024 și îi aduce lui Nea Mărin și echipei sale noi provocări în Delta Dunării. Peripețiile din Jurilovca se țin în lanț pe parcursul întregului nou sezon.

În cea de a treia ediție, lui nea Marin i-a atras atenția Rikito Watanabe cu un tricou care nu i-a plăcut deloc. Iată ce avea japonezul pe îmbrăcăminte și de ce l-a supărat atât de tare pe coregraf.

Cum a reacționat nea Marin când a văzut tricoul lui Rikito

Se pare că nea Marin a păstrat atitudinea calmă pe care a adaptat-o ieri pentru că atunci când i-a văzut pe Liviu și pe Andrei că stăteau pe șezlong la plajă, aproape adormiți, s-a dus la ei să îi hrănească fără să îi certe sau se le atragă atenția că ei se relaxează în timp ce ceilalți muncesc de zor.

Atunci când nea Marin se întoarce la echipă și îl vede pe Rikito că se duce să o ajute pe Tania la făcut plăcintă, observa ceva la care nimeni nu s-ar fi așteptat să creeze o problemă. Coregraful nu a stat pe gânduri și a reacționat imediat.

Nea Marin s-a dus cu un servețel îmbibat cu sânge de la peștele pe care vedetele îl găteau direct la Riki și i-a murdărit inscripția de pe tricou.

Japonezul s-a speriat imediat, iar nea Marin murdărea fața lui Liviu Vârciu care era pe tricoul lui Rikito.

„Nuuu! Nu, nu, nu. Nu cred! Nu cred! Dumneavoastră sunteți obraznic!” strigă Rikito fără să-și dea seama de gravitatea cuvintelor.

Nea Marin totuși nu reacționează la cuvintele spuse și își vede de treabă, și anume, de murdărirea feței lui Liviu de pe tricou.

„Să vezi ce frumos îl fac pe băiatul meu. Tu nu-ți dai seama că ai o lună de stat cu mine aici? Nu ți-e rușine?” îl întreabă coregraful pe un ton calm.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.

